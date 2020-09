Diakonessenhuis verbetert Elektronisch Patiëntendossier

Het Diakonessenhuis breidt het komend jaar de functionaliteit van haar Elektronisch Patiëntendossier mijnDiak fors uit. De patiënt krijgt nog meer regie en het wordt eenvoudiger om allerlei e-health toepassingen met mijnDiak te koppelen.

Het Diakonessenhuis maakt sinds 2017 gebruik van HiX, het Elektronisch Patiëntendossier van Chipsoft. HiX ondersteunt een groot deel van de interne processen in het ziekenhuis. Ook kan gemakkelijk en veilig informatie worden uitgewisseld met andere zorginstellingen. Patiënten kunnen delen van hun dossier inzien, hebben inzicht in hun afspraken en kunnen bijvoorbeeld herhaalmedicijnen aanvragen.

E-Health

De innovaties in de zorg gaan echter razendsnel. En door de coronapandemie wordt er door ontwikkelaars extra ingezet op e-health toepassingen waardoor patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Het kan dan gaan om monitoring op afstand, maar ook om videoconsulten, coaching en oefenprogramma’s.

Met de vernieuwingen die het Diakonessenhuis het komende anderhalf jaar in mijnDiak doorvoert, wordt het makkelijker de informatie van deze verschillende systemen te koppelen. Gegevens hoeven dan niet meer handmatig te worden ingevoerd, waardoor het risico dat er een fout in sluipt uiterst klein wordt.

Patiënt meer regie

De verbeteringen in mijnDiak geven de patiënt ook meer regie over zijn/haar eigen behandeling. De patiënt heeft altijd overal toegang tot zijn dossier en kan op elk moment met zijn tablet of computer afspraken maken, en herhaalrecepten aanvragen.

“Dit past helemaal in de manier waarop wij in het Diakonessenhuis de patiënt centraal stellen”, zegt Martijn Wiesenekker van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis. “We behandelen onze patiënten niet alleen zo goed mogelijk, maar ook zo prettig mogelijk. En met deze ontwikkeling kan de patiënt straks ook meer vanuit huis doen. Ook op het moment dat het hem of haar goed uitkomt. Daarnaast wordt het voor ons zorgpersoneel makkelijker. Zij worden administratief ontlast, waardoor er weer meer tijd aan het bed overblijft.”

Bron: Diakonessenhuis