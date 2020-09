Ikazia Ziekenhuis nu ook digitaal in contact met patiënten via BeterDichtbij

Patiënten en zorgverleners van het Ikazia Ziekenhuis kunnen sinds kort makkelijk en veilig digitaal contact hebben. Net als andere ziekenhuizen, zet het ziekenhuis op Zuid hiervoor BeterDichtbij in. “Voordat de coronacrisis uitbrak, hadden we in Ikazia al plannen om te starten met BeterDichtbij. Door corona hebben we deze digitale vorm van zorg leveren, versneld uitgerold,” aldus directeur patiëntenzorg, de heer Foets.

In heel korte tijd heeft het ziekenhuis op Rotterdam-Zuid hard gewerkt om BeterDichtbij beschikbaar te stellen voor patiënten. Tijdens de coronacrisis kon hiermee de reguliere zorg toch zoveel mogelijk doorgaan, maar ook in de toekomst wil het ziekenhuis deze dienst beschikbaar blijven stellen.

Mensen kunnen met BeterDichtbij eenvoudig een appje sturen naar hun zorgverlener, een foto voorleggen, veilig data delen met hun eigen arts of beeldbellen. Op ieder moment en waar zij ook zijn, gewoon via hun eigen mobiele telefoon. Zorgverleners nodigen hun patiënten hiervoor persoonlijk uit. Voor hen is BeterDichtbij een veilige manier om informatie over bijvoorbeeld de diagnose of behandeling nog eens te delen, zodat de patiënt het thuis rustig kan nalezen.

Het Diabetes Kenniscentrum van het Rotterdamse ziekenhuis startte als eerst met het gebruik van BeterDichtbij. Diabetesverpleegkundige Marjolijn de Deugd: “We zijn deze pilot gestart met een duidelijk afgebakende groep, namelijk patiënten met zwangerschapsdiabetes. De patiënten die de BeterDichtbij-app hebben gedownload, zijn heel enthousiast. Het is nu zo eenvoudig om informatie uit te wisselen. Daardoor hoeven ze soms minder vaak naar Ikazia te komen.”

Makkelijk in contact met de eigen zorgverleners

Meerdere afdelingen in Ikazia bieden hun patiënten inmiddels de digitale service aan waaronder de pre-operatieve polikliniek, diëtetiek en neurologie. Foets: “Dit najaar zullen meer afdelingen aansluiten, zodat uiteindelijk alle poliklinieken in ons ziekenhuis digitaal contact kunnen aanbieden. Zo kunnen we onze patiënten ook in hun eigen thuisomgeving de kwaliteit van zorg leveren met de patiëntgerichte insteek die ze van Ikazia gewend zijn.”

Patiënten kunnen via BeterDichtbij in gesprek met meerdere zorgverleners als dat nodig is, ook vanuit andere ziekenhuizen. “Het Ikazia Ziekenhuis laat zien een heel patiëntgericht ziekenhuis te zijn. Het is heel knap hoe snel er grote stappen zijn gezet, projectleiding en zorgverleners hebben er echt de schouders onder gezet,” aldus Sander Bijl, mede-oprichter en operationeel directeur van BeterDichtbij. “En voor alle Rotterdammers is het fijn dat zij nu in alle ziekenhuizen in hun stad en regio zo eenvoudig contact kunnen leggen met hun eigen zorgverleners.”



Bron: Ikazia