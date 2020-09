Roche Diabetes Care benoemt nieuwe General Manager, Head of Marketing en Head of Sales voor Nederland en België

Roche Diabetes Care, wereldleider op het gebied van diabetesmanagementsystemen en -services, heeft voor Nederland en België een nieuwe General Manager, Head of Marketing en Head of Sales aangesteld. Henrique Zorn (37) is per 1 april 2020 benoemd tot General Manager Nederland & België. Hiervoor was hij Head of Roche Diabetes Care Portugal. Aurélie van Riet (44) is per 15 februari 2020 Head of Marketing Nederland & België. Eerder was zij werkzaam als marketingmanager bij onder meer Boiron België en Johnson & Johnson. Zij neemt hiermee het stokje over van Hadil Anjrini (42), die sinds 15 februari de rol van Head of Sales Nederland bekleedt.



Henrique Zorn volgt Klaas Gutschoven op als General Manager en heeft in die functie de leiding over de totale organisatie en alle teams in Nederland en België. Zorn werkt al ruim 18 jaar voor Roche Diabetes Care. Op 1 april 2002 startte hij als stagiair bij de organisatie in Brazilië en zijn carrière bracht hem vervolgens naar Duitsland, Spanje en laatstelijk Portugal. Hij heeft veel kennis van de wereldwijde diabeteszorg en ruime ervaring in zowel productontwikkeling, marketing en sales als marktonderzoek en businessanalyse. “Ik vind het een eer om deze betrekkelijk nieuwe organisatie in Nederland en België te kunnen leiden”, vertelt Zorn. “Ik zet mij volledig in om de teams te inspireren en gezamenlijk de strategie voor de komende jaren te ontwikkelen en uit te voeren. We hebben veel talent in de teams, waarmee we de uitdagingen in deze markt goed aankunnen en de organisatie op het juiste spoor voor de toekomst zetten. Het is mijn ambitie om in samenwerking met het team en businesspartners een optimaal persoonlijk diabetesmanagement mogelijk maken. Roche zet zich in om mensen met diabetes minder aan hun diabetes en bijbehorende routines te laten denken en hen te ontzorgen door middel van een innovatieve, geïntegreerde en gepersonaliseerde diabetesmanagementstrategie.”



Aurélie van Riet heeft ruim 22 jaar ervaring in productmanagement en marketingmanagement in food en health care. Die kennis en ervaring zet ze nu graag in haar nieuwe functie in. Als Head of Marketing Nederland & België werkt ze nauw samen met het leiderschapsteam van Roche Diabetes Care aan de ontwikkeling en implementatie van de productmarketingstrategie, in lijn met de wereldwijde strategie van Roche Diabetes Care.



“Ik heb altijd gewerkt bij bedrijven waar ik me verbonden voelde met de mensen en de missie van de organisatie”, vertelt Aurélie van Riet. “De waarden van Roche Diabetes Care – integriteit, durf en passie – deel ik van harte. We zijn een belangrijke speler in een uitdagend en complex veld dat voortdurend in ontwikkeling is. Ik kijk uit naar de uitdagingen, die geven mij juist energie om een waardevolle bijdrage als Head of Marketing te leveren.” Aurélie Van Riet volgt in deze functie Hadil Anjrini op, die de overstap heeft gemaakt naar de functie van Head of Sales.



Hadil Anjrini heeft de rol van Head of Sales Nederland op zich genomen. In zijn nieuwe rol zal Hadil Anjrini het Nederlandse team van consultants leiden om de innovatieve oplossingen van Roche bij zorgprofessionals en mensen met diabetes onder de aandacht te brengen. Naast zijn 10+ jaar ervaring in sales en marketingmanagement binnen Roche Diabetes Care, heeft Anjrini ook ruime ervaring in sales buiten Roche. Hadil kwam in juni 2008 bij Roche in de Verenigde Arabische Emiraten en begon in maart 2019 bij Roche Diabetes Care Nederland als Head of Marketing. Anjrini is op 15 februari begonnen in zijn nieuwe rol als Head of Sales.



Anjrini: “Het is mijn visie om de oplossingen van Roche Diabetes dichter bij de zorgprofessionals in Nederland te brengen en hen te helpen de juiste oplossing voor de juiste patiënt te vinden, zodat mensen met diabetes minder moeite hebben met hun dagelijkse diabetes-routines. Die activiteiten worden verzorgd door een toegewijd team dat zich richt op het begrijpen van de marktbehoeften en het leveren van de benodigde oplossingen. Mijn rol is om dit team te inspireren, te motiveren en te helpen een impact te maken op het leven van mensen met diabetes.”



Bron: Roche Diabetes Care