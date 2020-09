Missie geslaagd: Saxenburgh Medisch Centrum volgens plan in gebruik genomen

“Het is een geslaagde verhuizing, precies volgens plan” vertelt een opgetogen Saxenburgh- bestuursvoorzitter Wouter van der Kam. Zaterdag 19 september werden de patiënten van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis met militaire precisie verhuisd naar het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. De eerste patiënt, mevrouw Ewa Waligóra, werd feestelijk welkom geheten door Van der Kam. Mevrouw Waligóra werd samen met haar zoontje Antoni, nog maar enkele uren oud, het nieuwe ziekenhuis binnengereden. De familie was buitengewoon vereerd en verrast door het ontvangst. De kersverse ouders hebben er erg van genoten en waren onder de indruk van het mooie ziekenhuis. “Het gaat heel goed met moeder en kind” aldus Van der Kam.

Officieel in gebruik

Om 12 uur arriveerde de laatste patiënt in het Saxenburgh Medisch Centrum. De heer Oelen werd hartelijk verwelkomd door medisch specialisten Ruud Blankenburgh en Bas van Bemmel, verpleegkundigen Manon van Leussen en Elisabeth Helder en projectleider Karin Kerkhof.

Met de binnenkomst van de laatste patiënt is het Saxenburgh Medisch Centrum officieel in gebruik genomen.

“De verhuizing was een goed geoliede operatie, waarbij de veiligheid en continuïteit van kwaliteit van zorg voor onze patiënten te allen tijde voorop stond. Wij hebben de eerste spoedoperatie in een gloednieuwe OK al achter de rug en die is succesvol verlopen. Ik ben ontzettend blij en trots op alle medisch specialisten, verpleegkundigen en al die andere medewerkers. We hebben het samen gedaan en het is boven verwachting verlopen. We hadden het tot en met zondag ingepland maar we zijn nu al klaar”, zegt Van der Kam

Rutger van Wijk, ingehuurd als programmamanager ingebruikname: “Deze organisatie is zo goed op elkaar ingespeeld dat wat we verwacht hadden, ook zo liep vandaag. Daardoor bleven noemenswaardige incidenten uit en de kleine onvolkomenheden konden we direct oplossen. Met elkaar hebben we twee jaar naar dit moment toe gewerkt.

Het Saxenburgh Medisch Centrum heeft minder bedden dan het oude ziekenhuis. “Het is fysiek compacter” vertelt medisch specialist Ruud Blankenburgh “maar het biedt qua zorg veel meer, onder andere door nieuwe technieken en integratie van processen. Iemand die bij de huisartsenpost of SEH binnenkomt, hebben we binnen vijf minuten op de IC. Het is maar één deur verder. Dat het werkt, is vandaag ook werkt, is echt gebleken. We kunnen nu veel meer patiënten helpen. Dit is toekomstgerichte zorg van de toekomst.”

Bezoek van patiënten die meeverhuisden waren vanaf 18.00 uur welkom en konden als eerste ook gebruik maken van het restaurant in het atrium dat op dat tijdstip officieel werd geopend door de cliëntenraad.

Bron: SXB