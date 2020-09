Reactie zorgvakbonden op verworpen moties meer waardering zorgpersoneel

De zorgvakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ zijn wederom zwaar teleurgesteld in het kabinet doordat drie moties voor betere arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel weer zijn verworpen. De zorgverleners, die zich ten tijde van de coronacrisis, met gevaar voor eigen leven, dag en nacht ingezet voor hun patiënten, cliënten en bewoners, worden financieel gestraft voor hun harde inzet. Door de stijgende pensioenpremie en lagere loonruimte die VWS in de miljoenennota beschikbaar heeft gesteld, zullen de werknemers in zorg & welzijn er qua koopkracht op achteruit gaan. Er zijn nu al teveel zorgwerkers afhankelijk van allerlei toeslagen om rond te kunnen komen. Met de tweede coronagolf in aantocht, waarbij opnieuw extreme inzet van veel zorgpersoneel gevraagd zal worden, is dit onaanvaardbaar.

2,25 miljard extra



In 2021 lopen de cao’s voor ruim 1 miljoen werknemers in zorg & welzijn af. De werkgevers in de zorg onderhandelen weliswaar over de arbeidsvoorwaarden, maar zijn afhankelijk van de loonruimte die de overheid hiervoor vrijmaakt. De vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is, bovenop het bestaande budget van werkgevers, om de problemen in de zorg het hoofd te bieden. Hiervan is 1,5 miljard bedoeld voor betere salarissen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en het aanpakken van personeelstekorten.

Bron: FNV