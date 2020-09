Reade benoemt Menno Riemersma als nieuw lid raad van toezicht

De heer Menno Riemersma is per 1 september 2020 benoemd als lid Raad van Toezicht van Reade. Hij volgt Vanessa Hart op die eind 2020 aftreedt omdat zij de maximale zittingstermijn heeft bereikt.

Menno Riemersma is werkzaam als directeur Programma’s bij het Erasmus MC. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille van het Erasmus MC en voor de optimalisatie van diverse bedrijfsvoering processen binnen het academisch ziekenhuis. Daarnaast is hij werkzaam als interim bestuurder bij Holland PTC, een zelfstandig poliklinisch centrum voor protonentherapie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Als toezichthouder is Menno – naast de toezichthoudende functie bij Reade – lid raad van toezicht bij De Zevenster en voorzitter raad van commissarissen bij Dermahaven.

“Reade is een prachtige zorgorganisatie in Amsterdam met een uitstekende reputatie en een lange staat van dienst. De komende jaren staat Reade voor de uitdagende taak om nieuwe huisvesting te realiseren, die het mogelijk maakt haar ambities en innovaties voor de toekomst voor zowel de cliënten als medewerkers mogelijk te maken. En dat in een tijd die ook de nodige financiële uitdagingen voor de zorgsector met zich meebrengt. Ik ben zeer vereerd om vanuit de raad van toezicht hieraan een bijdrage te mogen leveren op basis van de ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd.”

De huidige Raad van Toezicht bestaat per 1 september 2020 uit zes leden:

Naam Functie Aandachtsgebied Mevr. mr. Y.E.M.A Timmerman-Buck voorzitter juridisch/bestuurlijk en algemene zaken Mevr. mr. V.E. Hart vice-voorzitter financiën Mevr. drs. G.A. van Albada – Kuipers lid medische zaken en cliëntenperspectief Dhr. prof. dr. J. Kievit lid kwaliteit en veiligheid en cliëntenperspectief Dhr. drs. A.L.J. Hugens lid financiën en huisvesting Dhr. drs. ing. M. Riemersma lid financiën en huisvesting



Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Reade heeft twee hoofdvestigingen en een groot aantal nevenvestigingen in algemene ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Ook wordt specialistische zorg aangeboden in diverse scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde kinderdagcentra. Door dit netwerk is de organisatie in staat de juiste zorg dichtbij huis van de cliënt aan te bieden. Reade levert daarnaast een onmisbare bijdrage aan de innovatie van de revalidatiegeneeskunde en reumatologie, en speelt een onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Einddoel is de cliënt in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te benutten en de best haalbare kwaliteit van leven te bereiken.

