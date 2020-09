Catharina Ziekenhuis start zoektocht naar ruim 2000 mensen met een erfelijk verhoogd cholesterol

In Zuidoost-Brabant zijn naar schatting 2000 mensen met een erfelijke aanleg voor verhoogd cholesterol, die nog niet worden behandeld voor die aandoening. Zij lopen een grote kans om op jonge leeftijd een hartinfarct en/of vaatproblemen te krijgen. Het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis opent vandaag een regionaal expertisecentrum om de opsporing en de behandeling van deze mensen te intensiveren.

“In Zuidoost-Brabant hebben we 20 tot 34 procent van de mensen met Familiaire Hypercholesterolemie, kortweg FH, in beeld”, zegt Daan van den Bersselaar, als verpleegkundig specialist betrokken bij het nieuwe expertisecentrum. “Dat betekent concreet dat in deze regio ruim 2000 mensen met FH nog niet gediagnosticeerd zijn. Uit onderzoek blijkt 26% van deze mensen zonder medicatie voor hun veertigste een hartinfarct te krijgen en komt 7% te overlijden voor hun veertigste, dus het is zaak om die groep snel op te sporen.” Snelle opsporing van FH via de huisarts en vroegtijdige behandeling, vaak al vanaf de kinderleeftijd, voorkomt vroegtijdige hart- en vaatziekten.

Afwijkend DNA

FH is een sluipmoordenaar. Mensen met FH die gezond eten en voldoende bewegen hebben vaak toch een hoog cholesterol. De oorsprong van het verhoogde cholesterol is dan een erfelijke aanleg. “Families met FH kenmerken zich vaak door het jong overlijden van familieleden als gevolg van hart- en vaatziekten,” aldus van Den Bersselaar. Mensen met FH hebben een afwijking in hun DNA. Daardoor wordt cholesterol onvoldoende uit het bloed gehaald. “Bij sommige mensen met FH zie je ook uiterlijke kenmerken als gele vetophoping rondom de ogen, of knobbels op de pezen. Al deze signalen kunnen duiden op FH en zijn reden om verder onderzoek te doen.”

Om hart- en vaatziekten bij mensen met FH te voorkomen, zijn de specialisten van het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis op zoek naar families met FH, of families waarin hoge cholesterolwaarden voorkomen en familieleden al op jonge leeftijd hart- en vaatziekten kregen. Door actieve opsporing in het ziekenhuis en het vergroten van de alertheid bij huisartsen, hopen de artsen iedereen met FH te vinden en preventief te beschermen.

Wanneer reageren?

Komt FH voor in uw familie? Of hebben vele familieleden een ernstig verhoogd cholesterol? Of komen in uw familie hart- en vaatziekten op jonge leeftijd voor? Voor mannen geldt onder de 55 jaar en vrouwen onder de 60 jaar. Overleg dan met uw huisarts of neem contact op met de behandelaren van het regionaal expertisecentrum in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Dat kan telefonisch via: 040 – 239 59 00.

LEEFH

Het regionaal expertisecentrum is aangesloten bij de stichting LEEFH. LEEFH coördineert landelijk de opsporing van en de zorg voor families met FH. Voor meer informatie: leefh.nl. Het regionaal expertisecentrum in het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis bestaat uit verpleegkundig specialist Daan van den Bersselaar, internist dr. Eveline Besselaar-Niemantsverdriet en kinderarts Angelique Roeleveld-Versteegh.

Bron: Catharina Ziekenhuis