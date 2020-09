COVID-19 juist geen reden tot verhoging premie bij arbeidsongeschiktheid van de zorgmedewerker

Het Tulpenfonds, heeft besloten tegen de lijn in van andere aanbieders, de premie van haar arbeidsongeschiktheidsverzekering juist niet te verhogen. Dit waar andere aanbieders hebben aangekondigd hun premies met tussen de 3,75 en 5 procent te gaan verhogen. ‘Omdat de premie voor veel zzp’ers vaak een barrière vormt om een AOV af te sluiten, is het juist nu niet wenselijk premies te gaan verhogen. Door COVID-19 heeft de zorgmedewerker al genoeg problemen aan het hoofd’, aldus Maudie Derks, CEO van Acture Groep en oprichter van het Tulpenfonds.



Derks: ‘Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten is voor veel ondernemers een flinke opgave. Gewoon simpel omdat ze niet meteen zien dat het verstandig is, maar omdat het een kostenpost is. Vandaar dat wij van mening zijn dat je deze verzekering zo laagdrempelig mogelijk moeten maken. Wij willen daarom niet tornen aan ons principe dat je vanaf 50 euro per maand bij ons een verzekering kunt afsluiten. Een prijsverhoging is daarom op dit moment niet aan de orde. De zorgmedewerker heeft het al moeilijk zat.’



Vangnet voor iedereen



Het Tulpenfonds biedt sinds deze maand een vangnet voor elke zelfstandige. Voor wie vertrouwt op de eigen gezondheid (Gezondheidscoach), voor wie vertrouwt op solidariteit van medezelfstandigen (Zelfstandigenfonds) én voor wie een betaalbare verzekering wil. ZZP’ers, die niet voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen of willen kiezen, kunnen bij uitval door ziekte gedurende twee jaar toch een maandelijkse uitkering krijgen van €1.000, €1.500 of €2.000 netto per maand. Of zij kunnen een abonnement nemen op de Gezondheidscoach, een onafhankelijk specialist die zelfstandigen voor een tientje per maand helpt om gezond te blijven en tweemaal per jaar een gezondheidscheck doet.



Het Zelfstandigenfonds, feitelijk een ‘schenkkring’ op basis van solidariteit, kost per deelnemer gemiddeld €30. De actieve ondersteuning van een Gezondheidscoach, inclusief begeleiding bij ziekte, kost per maand €10. De AOV is er vanaf €50.

Bron: Tulpenfonds