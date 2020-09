Patiënten en fysiotherapeuten gebaat bij vergelijken van resultaten om kwaliteit van zorg te verbeteren

Om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor patiënten met COPD zijn de uitkomsten van 5.000 behandelde patiënten met COPD met elkaar vergeleken. Ook zijn de resultaten van de behandeling van 72.000 patiënten met lage rugpijn vergeleken.

Om de kwaliteit van fysiotherapie bij COPD en lage rugpijn te meten zijn in 2017 twee sets kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Een kwaliteitsindicator geeft informatie over de mate van kwaliteit van een aspect van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld het aantal patiënten met lage rugklachten die minder pijnklachten ervaart na een behandeltraject bij de fysiotherapeut. In de nu afgeronde tweede fase van het project hebben 1.400 fysiotherapeuten deze datasets toegepast bij het evalueren van de behandeling. Hiermee zijn kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor het vergelijken van uitkomsten tussen praktijken en fysiotherapeuten om van elkaar te leren, verder te verbeteren en meer inzicht te krijgen in variatie van resultaten van deze behandelingen.



Hierdoor kan de kwaliteit van de gegeven behandelingen vergeleken worden en kunnen patiënten en verwijzers zoals de huisarts, een betere keuze maken voor een fysiotherapeut. Voor de beroepsvereniging KNGF en het praktijkregister voor fysiotherapie van SKF geven de resultaten aanleiding om deze set kwaliteitsindicatoren verder door te ontwikkelen in de kwaliteit-verbetercyclus van fysiotherapeuten.

De hierbij samenwerkende partijen zijn blij dat deze samenwerking tot dit concrete resultaat heeft geleid. Deze sets indicatoren zijn een primeur in de fysiotherapie. Hiermee kan de fysiotherapeutische zorg verder worden verbeterd zodat de patiënt, verwijzers en zorgverzekeraars weten waar ze voor kiezen en welke kwaliteit ze mogen verwachten.



De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in een managementsamenvatting voor lage rugklachten (link) en COPD (link).



Deze pilot is door de zorgverzekeraars (Innovatiefonds) De Friesland en CZ (Fonds) gesubsidieerd en samen met hen, het Longfonds, de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR) ‘de Wervelkolom’, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) vormgegeven onder leiding van IQ healthcare.

Bron: Radboudumc