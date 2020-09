Angela Groothuizen, Wolter Kroes en Jet van Nieuwkerk in actie voor de zorg

Heel Holland Zorgt is hét programma waarin bekende Nederlanders uit hun comfort-zone worden gehaald om mee te lopen in een zorg- of welzijnsorganisatie. Zo hopen zij de wereld van zorg en welzijn op een toegankelijke en realistische manier te kunnen laten zien en dat is juist nu tijdens Corona nog meer van belang.

Het wekelijkse tv-programma gaat over alles rond werken en leren in zorg en welzijn. ‘’Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe zwaar is het? En is het voor iedereen weggelegd?’’ zijn vragen waar je antwoord op kunt krijgen. De titel is te danken aan de ruim één miljoen mensen die iedere dag met veel passie en enthousiasme in deze sector werken.

Heel Holland Zorgt

Dit jaar gaan Angela Groothuizen, Wolter Kroes, Evi Hansen, Charly Luske en Jet van Nieuwkerk op bezoek bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties om te ervaren wat werken in deze sector inhoudt. Ze merken dat het veelzijdiger en leuker is dan ze van tevoren dachten.

Juist nu tijdens Corona zijn er duizenden extra werkplekken beschikbaar in de sector en is het van groot belang hier aandacht aan te geven. Het tv-programma is onderdeel van een totaalcampagne hiervoor met een huis-aan-huis-krant, website en social-acties.



Van zaterdag 3 oktober t/m 24 oktober om 16:30 uur bij SBS6.

Bron: SBS6