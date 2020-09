Hoge bloeddruk? Helft Nederlandse mannen heeft geen idee

Jaarlijks meten moet norm worden

Bijna de helft (44%) van de mannen van 40 tot 60 jaar heeft geen interesse in het meten van de bloeddruk. En dat terwijl maar liefst 1 op de 3 mannen een hoge bloeddruk heeft. Slechts de helft (56%) zegt het afgelopen jaar de bloeddruk te hebben gemeten. Dat percentage moet omhoog, vindt de Hartstichting. Want een hoge bloeddruk verhoogt de kans op een hartinfarct of een beroerte. Daarom start zij vandaag een campagne.

Lees meer in het volledige bericht (onder andere waarom jaarlijks meten nodig is).

Meet vanaf je 40ste elk jaar je bloeddruk

Bij vrouwen van 40 tot 60 jaar komt een hoge bloeddruk iets minder vaak voor dan bij mannen: 1 op de 4

Mannen leven ongezonder: 60% is niet of beperkt met de eigen gezondheid bezig, bij vrouwen is dat 46%.

Meer dan de helft van de volwassen mannen (55%) heeft overgewicht, tegen 45% van de vrouwen[1]. Ook roken zij meer dan vrouwen (25,4% versus 18,1%) en eten per dag meer zout (9,7 gram versus 7,4 gram).

We gingen met onze camera de straat op en vroegen Nederlanders naar hun meetgedrag. Bekijk hier de straatinterviews.

[1] Een BMI hoger dan 25 kg/m2