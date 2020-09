Onderzoek toont aan: betere kwaliteit van zorg dankzij Ronald McDonald Huizen en Huiskamers

Zorgprofessionals zijn er duidelijk over: Ronald McDonald Huizen en Huiskamers bevorderen medisch en psychisch herstel van zieke kinderen, maken de ziekenhuiservaring positiever voor ouders, en dragen bij aan de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen. Dit blijkt uit onderzoek naar de impact van Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen door onderzoeksinstituut ARGO, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

“Het Ronald McDonald Huis is broodnodig voor ouder en kind.”

Ruim 95% van de 327 ondervraagde kinderartsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals geeft aan: Ronald McDonald Huizen dragen bij aan medisch en psychisch herstel van het kind. 97% stelt bovendien dat ouders de zorg beter volhouden, beter tot rust komen en beter participeren in het zorgproces. “Het Ronald McDonald Huis is broodnodig voor ouders en kinderen. Het is beter voor de binding, zorgt voor minder stress en bij acute momenten zijn ouders er direct,” licht een zorgprofessional toe. “En in het Huis hebben ouders ruimte voor herstel: even geen piepjes van monitoren en infuuspompen, maar rust en opladen.”

Positieve impact op ervaringen in ziekenhuis

De 12 Ronald McDonald Huizen op loopafstand van ziekenhuizen en 12 Huiskamers op of dicht bij de kinderafdelingen in ziekenhuizen maken de ziekenhuiservaringen voor ouders positiever, onderschrijft een overweldigende 97% van de zorgprofessionals. Nog eens 96% benadrukt dat de Huizen positief bijdragen aan de profilering van het ziekenhuis. Ruim 86% stelt bovendien dat dankzij het Ronald McDonald Huis het ziekenhuis betere kwaliteit van zorg levert. “Deze voorzieningen zijn van onschatbare waarde. Ik zou niet weten hoe ik het zonder Huis of Huiskamer voor de ouders zou moeten oplossen,” stelt een zorgmedewerker.

Family Centered Care

Zorgpersoneel ervaart dankzij de Huizen en Huiskamers meer en betere mogelijkheden voor Family Centered Care, het actief participeren van ouders in zorg voor zieke kind, in ziekenhuizen (95%). Een zorgmedewerker licht toe: “Dankzij de Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd in de buurt als hun kind ze nodig heeft, of als wij snel iets willen overleggen.” Renate Westerlaken-Loos, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, is trots op de resultaten. “Family Centered Care kan niet zonder aandacht, liefde en nabijheid van familie. Al 35 jaar zet ons sterke netwerk van vrijwilligers, sponsors en donateurs zich daarvoor in, dag en nacht. En in dit onderzoek zien we hoe betekenisvol dat is.”

Onderzoeksbureau ARGO, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft dit jaar opnieuw de impact van Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen op ouders, zorgprofessionals en kinderen in beeld gebracht. In totaal hebben 1.883 ouders, 28 kinderen en 327 zorgprofessionals meegedaan met het onderzoek.

Over Ronald McDonald Kinderfonds Sinds 1985 zorgt Ronald McDonald Kinderfonds dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In twaalf Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in twaalf Ronald McDonald Huiskamers kunnen families midden in het ziekenhuis in huiselijke sfeer ontspannen en in drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij 2.000 vrijwilligers, sponsors en donaties. #keepingfamiliesclose

Over ARGO ARGO is een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van kwaliteit van zorg, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. ARGO draagt bij aan de verbetering van zorg- en dienstverlening door de klanten zélf aan het woord te laten. Sinds de start in 1998 is ARGO uitgegroeid tot een landelijke speler in het ontwikkelen van methoden om de klantervaring in beeld te brengen. In de afgelopen jaren heeft ARGO verschillende opdrachten voor het Ronald McDonald Kinderfonds uitgevoerd.

Bron: Ronald McDonald Kinderfonds