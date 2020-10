Aalto Bio levert wereldwijd essentiële grondstoffen voor betere COVID-19-diagnostiek

In een tijd dat de besmettingsgraad wereldwijd weer snel stijgt, wil het Ierse Aalto Bio betekenisvol zijn. Dat kan het Ierse medische bedrijf met het aanbieden van kritische grondstoffen en reagens. Het levert wereldwijd grondstoffen aan meer dan 50 onderzoeksbedrijven en vaccinontwikkelaars. Hiermee kunnen ziekenhuizen en laboratoria hun corona-onderzoeken en -testen weer verder opschalen.

Aalto Bio is tijdens deze pandemie uitgegroeid tot een van de leidende medische partijen. “Dankzij baanbrekend onderzoek hebben wij de productietijd van noodzakelijke proteïnen, antilichamen en reagentia kunnen verkorten van ruim twaalf maanden naar zes weken. Daardoor werken we op medisch gebied echt in de frontlinie”, aldus CEO Philip Noone van Aalto Bio.

Innige handelsband

In Nederland gebruiken diverse labs de beschikbare grondstoffen en reagens. “Voor de productie van nieuwe testen beseffen zowel de Ierse als de Nederlandse medische sector dat zij voor een unieke gezamenlijke uitdaging staan. Het dwingt ons tot een herziene oriëntatie. We zien hoe belangrijk Nederland als handelspartner is voor de productie van diagnostische test in de strijd tegen COVID-19. Deze pandemie zorgt er ook voor dat beide landen elkaar herontdekten. Dat verstevigt de samenwerking”, verklaart Market Advisor James Farrell van het Ierse handelsagentschap van de overheid, Enterprise Ireland.

Tientallen miljoenen testen

Aalto Bio-CEO Noone is duidelijk over de noodzakelijke bijdrage van het bedrijf. “We bieden proteïne aan voor diagnose, onderzoek én vaccinontwikkeling. Onze grondstoffen dragen bij aan het testen voor antilichamen. Deze kunnen het coronavirus sneller vaststellen bij onderzochte patiënten. Ziekenhuizen en labs voeren maandelijks tientallen miljoenen diagnostische testen uit. Daarmee worden we medisch én maatschappelijk zeer relevant.”

Zoektocht naar ontbrekende schakel

Snel na de uitbraak van het coronavirus benaderde de Ierse Health Service Executive (HSE) Aalto Bio voor de ontwikkeling van grondstoffen en reagens voor COVID-19-testen. “We onderzoeken momenteel de polymerasekettingreactie bij coronapatiënten. We zien een enorme behoefte aan serologische testen. Deze kunnen het virus ook aantonen bij milde of asymptomatische klachten. Het is voor ons de zoektocht naar een ontbrekende schakel”, verklaart Noone.

Van cruciaal belang

Asymptomatische, specifieke klachten bij mensen kan voor meer overdracht van COVID-19 binnen een gemeenschap zorgen. “Daarom moeten we betrouwbaar sero-epidemiologisch onderzoek doen. Dit om de transmissie-eigenschappen en de overdraagbaarheid van COVID-19 beter in kaart te brengen. Een snelle diagnose kan dit virus sneller indammen”, vertelt Noone.

Diagnosticeren van ziekten

De bekroonde innovator, opgericht in 1978, bestrijdt al decennialang infectieziekten. Aalto Bio is wereldwijd een toonaangevende producent én leverancier van grondstoffen voor de in-vitro diagnostische industrie en onderzoekslaboratoria. Dit zijn onder andere uiteenlopende gezuiverde menselijke eiwitten, monoklonale en polyklonale antistoffen, en antigenen tegen bacteriën en virussen. Deze worden wereldwijd gebruikt voor het diagnosticeren van een verscheidenheid aan ziekten.

Een gezamenlijke strijd

Enterprise Ireland ondersteunt en financiert samenwerkingen vol overgave. “Ierse bedrijven bieden tijdens deze wereldwijde pandemie hun diensten aan om testcapaciteiten te verbeteren. Saamhorigheid staat bij deze toonaangevende bedrijven voorop. Een mooie gedachte dat wereldwijd ziekenhuizen en laboratoria mogen aankloppen in de gezamenlijke strijd om dit virus te detecteren”, besluit Market Advisor James Farrell van Enterprise Ireland.