Johan van der Ende treedt toe tot Raad van Commissarissen Domus Magnus

Johan van der Ende treedt per 1 oktober 2020 toe tot de Raad van Commissarissen van woonzorgorganisatie Domus Magnus.

Na zijn studie economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bekleedde Johan van der Ende diverse bestuurlijke functies bij de ING Groep. In 2005 maakte hij de overstap naar pensioenbeheerder PGGM, waar hij onder andere de rol van Chief Investment Officer (CIO) had. Sinds 2011 is Van der Ende lid van diverse Raden van Commissarissen en Investment Comités. Tevens is hij bestuurslid van Stichting Tevreden Spelen.

Huisvesting en zorg voor ouderen

Over zijn keuze om toe te treden tot de Raad van Commissarissen van Domus Magnus zegt Van der Ende: “Huisvesting en zorg voor ouderen zijn belangrijke en groeiende sectoren in onze samenleving, en als beleggingsprofessional zie ik dat er nog ruime groeimogelijkheden zijn voor een goede woonzorgaanbieder als Domus Magnus. Ik ben daarom blij dat ik mag meewerken aan de toekomst van Domus Magnus”.

Marijke van Putten, lid van de RvC sinds november 2018, heeft na het vertrek van Ron Icke de rol van voorzitter op zich genomen. Van Putten: “We zijn heel blij dat we met Johan een waardig en kundig commissaris hebben gevonden”. Naast Marijke van Putten en Johan van der Ende is Albert Arp sinds 2015 lid van de Raad van Commissarissen van Domus Magnus.

Over Domus Magnus

Domus Magnus is een landelijke woonzorgorganisatie die intensieve particuliere ouderenzorg biedt op kleinschalige locaties. Ouderen wonen?zelfstandig in een appartement inclusief de aanwezigheid van 24-uurszorg, een eigen behandelteam en dienstverlening zoals de wasservice, maaltijdvoorziening door een (chef-)kok en een welzijnsprogramma op alle locaties. De zorg wordt geleverd met eigen personeel. www.domusmagnus.com

