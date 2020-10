Welbevinden van verpleeghuisbewoners lijkt niet aangetast door lockdown

De sluiting van de verpleeghuizen dit voorjaar heeft geen negatieve gevolgen gehad op stemming, cognitie en dagelijks functioneren van de bewoners. Zo ervaarden bewoners tijdens de lockdown niet meer depressieve gevoelens of angst dan een vergelijkbare groep bewoners in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal conflicten op de afdelingen en de hoeveelheid voorgeschreven rustgevende medicatie bleken zelfs lager dan een jaar eerder.

Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. De resultaten werden onlangs gepresenteerd op een internationaal webinar.

Doorlopend verzameld



Onderzoekers Milou Angevaare en Hein van Hout van Amsterdam UMC analyseerden gegevens van ruim dertig verpleeghuizen door het hele land. Zij maakten gebruik van vastgelegde observaties van bewoners door zorgpersoneel. Deze gegevens worden doorlopend verzameld en lenen zich daarom goed voor het onderzoeken van de gevolgen van de corona-sluiting op de bewoners. In de periode (maart-mei 2020) was fysiek bezoek van de verpleeghuizen niet mogelijk. Ook konden bewoners het terrein van de verpleeghuizen niet verlaten.

Gezondheid en medicatiegebruik

De onderzoekers keken naar de gezondheid en het medicatiegebruik van verpleeghuisbewoners tijdens de corona-sluiting.

Deze gegevens vergeleken zij met de gegevens van een vergelijkbare groep bewoners een jaar eerder.

Meer sociale interactie

De media hebben de afgelopen maanden vaak negatief bericht over de sluiting van de verpleeghuizen. Verwacht werd dat bewoners veel last zouden hebben van deze sluiting. Dit onderzoek vond hiervoor geen bewijs. Bewoners ervaarden niet meer angst of eenzaamheid dan een vergelijkbare groep bewoners in dezelfde periode een jaar eerder.

Dit gold voor zowel mensen met en zonder cognitieve problemen. Ook hadden de bewoners gemiddeld meer interactie met hun naasten. Ze gebruikten vaker (beeld)bellen en email om contact te houden met familie en vrienden. Ook in een vergelijkbare Canadese studie werden geen negatieve gevolgen gevonden op het welzijn van verpleeghuisbewoners. Van Hout: “Een mogelijke verklaring is dat andere vormen van contact het bezoekverbod compenseerden”.

Impact corona niet bagatelliseren

Er werd dus geen bewijs gevonden voor negatieve gevolgen op het welbevinden tijdens de lockdown. Vermindering van het aantal conflicten en van de voorgeschreven rustgevende medicatie geven eerder een positief beeld. Van Hout: “Zorgmedewerkers gaven aan dat zij meer rust ervaarden op de afdeling tijdens de sluiting. Er waren minder personeelswisselingen en zij hoefden hun aandacht minder te verdelen tussen familie en bewoners. Mogelijk verklaart dit waarom er minder conflicten weren geobserveerd.”

Deze inzichten bieden mogelijk kansen om het welzijn van verpleeghuisbewoners in de toekomst te bevorderen. Angevaare: “Ondanks dit positieve beeld willen we de impact van corona in verpleeghuizen niet bagatelliseren. De resultaten van deze studie sluiten niet uit dat er voor een deel van de bewoners en voor hun naasten wel negatieve gevolgen zijn geweest. Ook het grote aantal besmettingen en hoge sterftepercentage in verpleeghuizen zijn zeer zorgwekkend.”

Bron: Amsterdam UMC