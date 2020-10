Global Talk neemt Tolken Select over

De marktleider van tolkdiensten in Nederland, Global Talk heeft op 1 oktober Tolken Select, de nummer drie in deze markt, overgenomen. Tolken Select neemt per direct de naam Global Talk aan.



Ziekenhuizen

Astrid van Rossum, algemeen directeur Global Talk: “We vullen elkaar goed aan als je kijkt naar de segmenten waarin we actief zijn. Waar Global Talk een brede klantengroep heeft zoals de Rijksoverheid, ziekenhuizen, gemeenten, ggz-instellingen en onderwijs, is Tolken Select meer gericht op bijvoorbeeld sociale diensten, notarissen en kleine zorginstellingen. Global Talk staat voor wereldwijd in gesprek zijn met elkaar, elkaar begrijpen in alle talen van de wereld. Ons motto ‘understanding is everything’ is iets waar Tolken Select een sterke verwantschap mee heeft.”



Anita Meijer, directeur Tolken Select: “Het is een samengaan van twee bedrijven die elkaar goed kennen, bij elkaar passen en elkaar begrijpen. We werken ook voor een groot deel met dezelfde tolken die we net als Global Talk ook steeds meer de rol van cultuurexperts zien vervullen. Door het beste van onze organisaties te vervlechten kunnen wij de dienstverlening richting opdrachtgevers en tolken nog verder optimaliseren.”



Investeren in technologie

Van Rossum verder: “We investeren stevig in technologie die steeds belangrijker wordt in onze branche. Maar de ervaring van een professionele tolk is in onze visie cruciaal in de vaak complexe situaties waarin getolkt wordt en waar het draait om nuances en culturele aspecten.”



Tolken Select is 5 jaar actief als bemiddelaar van tolk- en vertaaldiensten. Global Talk voorziet de Nederlandse markt al ruim 44 jaar van tolkdiensten en is sinds 2019 ook actief op de Zweedse markt. Het bedrijf stelt mensen in staat om elkaar te begrijpen, taal- en cultuurverschillen te overbruggen en maakt gebruik van de nieuwste technologie waar het kan – en zet specialisten in waar het moet. Global Talk is bekend vanwege de ‘tolkentelefoon’: al ruim 40 jaar een begrip in Nederland. Via de ‘tolkentelefoon’ heb je binnen 1 minuut, 24/7 een tolk aan de lijn.

