Nu ook overdag volledig online consult bij de huisarts in Barneveld en Hoogland

Ruim 21.000 inwoners in Barneveld en Hoogland kunnen vanaf vandaag ook overdag digitaal een volledig consult – van triage en anamnese tot diagnose en doorverwijzing- afnemen. Dit kan bij huisartsen van de De Burgt in Barneveld en Gezondheidscentrum Hoogland in Hoogland. Daarmee zijn het de eerste praktijken in Nederland die overdag een volledig consult aanbieden. Eerder was het al mogelijk om ‘s avonds bij de huisartsenposten in de regio digitale consulten af te nemen.

Online service Spreekuur.nl

De huisartsenpraktijken maken daarbij gebruik van de online service Spreekuur.nl. Via deze service kunnen patiënten meer doen dan alleen het stellen van een zorgvraag per mail- wat nu gebruikelijk is bij veel van de e-consulten die huisartsen aanbieden. Door de voorbereiding die de patiënt al doet via Spreekuur, kan de huisarts het consult ook digitaal afmaken. Dit is nu vaak niet het geval bij een e-consult, omdat er nog veel informatie ontbreekt. Hierdoor moet de huisarts of assistent vaak alsnog bellen of een patiënt langs laten komen.

Via het Spreekuur-platform krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor niet spoedeisende klachten als rugklachten, oogklachten en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door een foto of video toe te voegen.

Huisartsen die in de regio verbonden zijn aan de huisartsenpraktijken, krijgen deze informatie vervolgens overzichtelijk aangeboden via een digitaal systeem en kunnen vlot het consult afhandelen via een chat, maar desgewenst ook via videobellen. Als er sprake is van zeer urgente spoed, dan krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen.

Tekort doktersassistenten

Spreekuur.nl werd in maart gelanceerd in de regio Eemland (Amersfoort en Barneveld), in april volgde de regio Rijnmond. In eerste instantie was de dienst alleen ’s avonds en in het weekend beschikbaar voor in totaal 1,3 miljoen patiënten van de huisartsenposten in de beide regio’s.

Door de dienst nu ook overdag beschikbaar te stellen voor patiënten, wil huisarts Kim Knobbe van Gezondheidscentrum Hoogland nog meer patiënten beter en sneller helpen.

“Wij denken dat deze uitbreiding naar de dag nog meer efficiëntie oplevert voor zowel de patiënt als onze praktijk. Patiënten hoeven niet meer hierheen te komen, dat scheelt tijd. Doordat mensen hun zorgvraag zelf vooraf duidelijk gestructureerd formuleren, wordt ook de druk op de telefoon verminderd. Dat is een grote winst in een tijd waarin de tekorten aan doktersassistenten snel oplopen.”

Bij succes is het de bedoeling dat Spreekuur.nl in de hele regio Eemland overdag beschikbaar wordt, aldus Dianne Jaspers, medisch directeur Huisartsen Eemland. “We hebben dit zo opgetuigd, zodat we makkelijk kunnen opschalen als dat nodig is.”

Bron: HAP Eemland