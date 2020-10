Oktober is “gezond eten maand”

Iedereen, elke dag gezond én betaalbaar eten op tafel

Ruim één miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2. Daarbij krijgt in Nederland een derde van de huidige volwassen vanaf 45 jaar diabetes type 2. Nu de winter voor de deur staat is het extra belangrijk dat iedereen aan hun weerstand werkt en zorgt voor een gezond gewicht. Gezond en tegelijkertijd betaalbaar eten is voor veel mensen echter een behoorlijke uitdaging.

Gemakkelijk en gezond

Daarom helpen het Diabetes Fonds en Philips de hele maand oktober iedereen om elke dag gemakkelijk een gezonde én betaalbare avondmaaltijd op tafel te zetten. Het Diabetes Fonds pleit al jaren voor het makkelijk maken van de gezonde keuze. Volgens algemeen directeur Etelka Ubbens van het Diabetes Fonds is in de strijd tegen diabetes type 2 aandacht voor een gezonde leefstijl onverminderd belangrijk.

Helaas is de urgentie van de gezonde leefstijl maar al te zichtbaar geworden de afgelopen maanden: “Uit een wetenschappelijke notitie van Lifestyle4Health[1] – wat het Diabetes Fonds steunt – komt naar voren dat een gezondere leefstijl de gezondheid en weerstand van mensen met en zonder diabetes kan verbeteren. Terwijl inmiddels de helft van de volwassenen in ons land overgewicht heeft en daardoor een verhoogde kans op het krijgen van diabetes type 2. Overgewicht (en obesitas) zijn namelijk verantwoordelijk voor 40% van de gevallen van diabetes type 2.”



Gezonde keuze is duurder

Het wordt steeds lastiger om gezond én tegelijkertijd betaalbaar te eten. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat gezond eten meer in prijs is gestegen dan ongezond eten. En dat terwijl een hogere prijs van ongezonde producten en een lagere prijs voor gezonde producten, juist mensen zou kunnen stimuleren om voor een gezonde keuze te gaan[2]. Daarnaast zijn aanbiedingen nog niet voldoende gericht op de gezonde keuze: slechts 1 op de 5 supermarktaanbiedingen past binnen de schijf van vijf.

Diabetes Fonds diëtist Kim Brouwers: “Bedenk je maar eens dat we volgens de schijf van vijf dagelijks o.a. 250 gram groenten en 2 stuks fruit moeten binnenkrijgen, maar de prijs hiervan de afgelopen jaren alleen maar is gestegen. Dagelijks worden we ook nog eens verleid tot het kopen van suikerrijke dranken in reclamefolders. Dit maakt het heel lastig voor mensen om een gezonde keuze te maken”.

Nathalie de Graauw, Marketing Lead Domestic Appliances bij Philips: “Hoe uitdagend het soms ook lijkt, een gezonde keuze maken hoeft niet moeilijk te zijn. Wij geloven dat er altijd een manier is om je leven beter en gezonder te maken. De Philips keukenapparaten helpen je om zelf in een handomdraai een gezonde en lekkere maaltijd op tafel te zetten. Samen met het Diabetes Fonds laten we zien hoe makkelijk de gezonde keuze kan zijn”.

Campagne Appeltje-eitje: een maand lang gezond en betaalbaar eten

Met de campagne Appeltje-eitje laten het Diabetes Fonds en Philips zien dat de gezonde keuze ook de makkelijke keuze kan zijn. Deelnemers ontvangen de hele maand oktober lekkere recepten, gezonde inspiratie, handige tips, kookvideo’s en mooie winacties. Daarnaast hebben Philips Chef Martin Senders en diëtist Kim Brouwers speciaal voor Appeltje-eitje een receptenboek met gezonde, betaalbare gerechten en handige tips samengesteld.

Het digitale receptenboek met 15 recepten is gratis te downloaden na inschrijving. Ook is er een uniek bewaarexemplaar met 31 recepten verkrijgbaar voor slechts € 8,95 (exclusief verzendkosten). Voor elk verkocht exemplaar gaat er een bedrag naar diabetesonderzoek. Datzelfde geldt bij aankoop van geselecteerde Philips keukenapparaten die aangeschaft worden via Bol.com tijdens de campagne.



[1] Het Diabetes Fonds is de eerste partner van dit innovatiecentrum die als doel heeft de maatschappelijke en economische impact van leefstijl-geneesbare ziekten te beperken door de zorg voor leefstijl-geneesbare ziekten te veranderen van ‘care’ naar ‘cure’, en van spreekkamer naar huiskamer. [2]https://www.voedingscentrum.nl/nl/pers/standpunten/prijselasticiteit-gezond-en-ongezond-eten.aspx

Bron: Diabetes Fonds