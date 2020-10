Topklinische erkenning voor Endometriose en HIV-behandelcentrum Catharina Ziekenhuis

De behandeling voor vrouwen met endometriose en het HIV-behandelcentrum van het Catharina Ziekenhuis hebben een landelijke erkenning op het gebied van topklinische zorg gekregen. Dat betekent dat er sprake is van uitstekende patiëntzorg, voldoende opleidingsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek. “Voor patiënten betekent het concreet dat ons ziekenhuis hoort bij de ziekenhuizen in Nederland die op deze gebieden de beste zorg leveren,” aldus prof. dr. Dick Schoot, éen van de gynaecologen die gespecialiseerd is in endometriose.

HIV-Behandelcentrum

Het HIV-behandelcentrum behoort met 800 patiënten tot één van de grootste van Nederland. Verpleegkundig specialist Suzanne de Munnik van het centrum vindt de erkenning een beloning van het harde werk aan de HIV-zorg in het ziekenhuis sinds 2002: “Ons centrum stelt hoge eisen aan de zorg voor mensen met HIV. We zijn laagdrempelig bereikbaar. En door het opzetten van eigen wetenschappelijk onderzoek wordt continu gezocht naar vernieuwingen in de zorg.” Zo wordt op basis van de resultaten van het promotieonderzoek van De Munnik gestart met een innovatietraject gericht op kwaliteit van leven van mensen met HIV.

Heidi Ammerlaan, als infectioloog betrokken bij het HIV-behandelcentrum: “Naast een uitstekende samenwerking binnen ons HIV-team en met de betrokken collega’s in het multidisciplinair overleg, hebben we ook de mogelijkheid om internisten in opleiding te betrekken bij onze HIV-zorg. Hierdoor blijven we zelf ook kritisch op onze verleende zorg.”

Endometriose

Ook voor endometriose is het Catharina Ziekenhuis in deze regio een belangrijk verwijscentrum. Het ziekenhuis is vooral gespecialiseerd in complexe endometriose-operaties. “Endometriose is nog een relatief onbekende ziekte,” zegt gynaecoloog Schoot. “Veel vrouwen vinden het lastig om endometriose te herkennen en ervoor uit te komen. Iedere vrouw heeft weleens last van buikpijn tijdens de menstruatie, ze denken dat hevige pijn erbij hoort. Met als gevolg dat ze er te lang mee rond blijven lopen.”

Bij endometriose zijn stukjes van het baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder terechtgekomen. Dat slijmvlies reageert ook op de maandelijkse hormoonveranderingen. Hierdoor ontstaan kleine bloedingen in de buikholte. Dit bloed stroomt niet – zoals het menstruatiebloed – via de schede weg en veroorzaakt hevige pijn.

Vaak nemen vrouwen pijnstillers voor pijn tijdens de menstruatie. “Maar als die niet werken, dan is het raadzaam om aan de bel te trekken. Dat moet je ook doen als de buikpijn ook buiten de menstruatie-periode om aanhoudt, zegt gynaecoloog Huib van Vliet. Andere symptomen van de ziekte zijn: tussentijds bloedverlies, pijnlijke ontlasting tijdens de menstruatie, pijn bij het plassen en pijn bij het vrijen. Endometriose kan namelijk op de darm, blaas en vagina zitten.

Meer topklinische zorg

Ook het Catharina Kanker Instituut, het Obesitascentrum en de afdelingen Vaatchirurgie, Neurologie, Maag-, darm- en leverziekten, Urologie en Gynaecologische oncologie van het Catharina Ziekenhuis zijn opgenomen in het Topklinisch Zorgregister.

Bron: Catharina Ziekenhuis