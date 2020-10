Ondertekening samenwerkingsovereenkomst regionale huisartsenpost drechtsteden met HealthConnected

HealthConnected is een belangrijk ICT-platformvoor eerstelijnszorgverleners. Het Huisartsenpost Informatie Systeem (HAPIS)van HealthConnected is een specifiek opmaat gemaakte, flexibele en vernieuwende module voor huisartsenposten. De Regionale Huisartsenpost Drechtsteden (RHD) gaat als één van de eerste huisartsenposten in Nederland over op het gebruik van het HAPISvan HealthConnected. Maandag 28 september vond de officiële ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst van de RHD met HealthConnected.

Zorg verbeteren

“HealthConnected levert een modern, toekomstgericht huisartsenpost informatiesysteem”, zegt Henk Stout, bestuursvoorzitter van de regionale huisartsenorganisatie ZGWA. “Onze overstap naar het gebruik van het HAPIS van HealthConnected op de RHD past uitstekend bij onze strategie. Hoe kunnen we de zorg verbeteren en verbinden voor patiënten, hoe kunnen de programma’s en systemen van onze huisartsenpost samenwerken met die van onze zorggroep en onze huisartsen? HealthConnected heeft met zijn open architectuur en filosofie precies de aanpak die wij nodig hebben.” In de afgelopen jaren heeft de RHD zijn IT-infrastructuur volledig gemoderniseerd. De ingebruikname van het HAPIS van HealthConnected is de volgend grote stap vooruit.

Naar verwachting kan het HAPIS van HealthConnected in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen worden.