’s Heeren Loo sluit zich aan bij platform Anders Reizen

Nieuwe stap in duurzaam ondernemen

’s Heeren Loo heeft zich als eerste zorgaanbieder aangesloten bij het Platform Anders Reizen en heeft de Dutch Business Sustainable Mobility Pledge ondertekend. ‘Wij staan voor een duurzame organisatie en een duurzame samenleving. Dan wil je de aarde niet slechter achterlaten voor de volgende generaties, maar liever nog in een betere staat’, zegt bestuursvoorzitter Jan Fidder.



Duurzaam ondernemen is al op verschillende manieren verweven in het beleid van ’s Heeren Loo, met 14.000 cliënten en 17.000 medewerkers verspreid over 1.100 locaties een van de grootste organisaties voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperking in Nederland. In 2018 werd de Green Deal voor de Zorg ondertekend. Dat heeft ’s Heeren Loo vertaald in een eigen Deal Duurzaam Ondernemen, een meerjarenprogramma om de organisatie te verduurzamen. Twee belangrijke thema’s binnen deze deal zijn CO2-reductie en vitaliteit.



Grote coalitie

Anders Reizen is inmiddels een coalitie van ruim 60 grote organisaties met in totaal 500.000 medewerkers. De gemeenschappelijke ambitie is de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (t.o.v. 2016). Om de doelen te bereiken zijn de meest effectieve maatregelen vertaald naar een koploperprogramma met best practices. Via deze impactvolle maatregelen werkt Anders Reizen naar een nieuw mobiliteitsbeleid dat moet leiden tot ‘het nieuwe normaal’ in het zakelijke verkeer.



Kennis delen

‘We willen niet alleen leren van andere organisaties, we hopen ook onze kennis met anderen te kunnen delen’, zegt Jan Fidder. ‘Dat doen we al binnen onze eigen sector als het gaat om bijvoorbeeld de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Want door samen te werken help je elkaar verder. Dat doen onze cliënten, onze medewerkers en dat doen we ook als organisatie.’



27 Procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit. Daarmee is mobiliteit, met onze 1.100 locaties, een belangrijke pijler om bij te dragen in de doelstelling om 50 procent CO2-reductie in 2030 te bereiken.



Ook cliënten doen mee

Jan Fidder: ‘Eerlijk is eerlijk, we beginnen niet helemaal op nul. Binnen onze facilitaire dienst wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrokarren. Een groot deel van onze leaseauto’s zijn hybride of elektrisch. Dagbesteding voor onze cliënten vindt zo mogelijk plaats binnen een straal van zeven kilometer van de woning om vervoer zoveel mogelijk te beperken. Ook cliënten dragen hun steentje bij. Op onze woonzorgparken brengen ze bijvoorbeeld mede-cliënten met een rolstoelfiets van de woning naar de dagbesteding.’

