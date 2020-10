Digitale Stress Buddy ondersteunt zorgmedewerkers in coronatijd

De Digitale Stress Buddy: zo doopten artsen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de app die ze ontwikkelden. Daarmee kunnen zorgprofessionals snel en makkelijk hun stress- en energieniveau checken. Zeker tijdens een hogere werkbelasting door het coronavirus is dit belangrijk. Zorgprofessionals in heel Nederland kunnen baat hebben bij de app.

Zorgmedewerkers zijn bijzonder weerbaar, zoals ze de afgelopen maanden bewezen. Maar een reeks ingrijpende gebeurtenissen kan ook bij hen leiden tot overbelasting. Stress-gerelateerde klachten kunnen het gevolg zijn. De Digitale Stress Buddy maakt gebruikers bewust van hun stress- en energieniveau, zodat ze op tijd actie kunnen ondernemen. Dat gebeurt aan de hand van een digitale zelfscan. De applicatie is verkrijgbaar in de App Store en heeft een webversie; binnenkort verschijnt hij op Google Play (Android).

Op de automatische piloot

Psychiater Nathaly Rius-Ottenheim bood samen met haar collega’s van de LUMC-afdeling Psychiatrie gedurende de eerste COVID-golf psychosociale ondersteuning aan zorgmedewerkers. “Wat ons opviel was dat zij in de acute fase op de automatische piloot doorwerkten. Zodra de laatste patiënten het ziekenhuis verlieten, kregen ze meer klachten, zoals piekeren, slecht slapen en soms ook angstgevoelens.”



Vergeet jezelf niet!

“De gevolgen van stress hielden nog maanden na de eerste golf aan. We wilden deze hardwerkende medewerkers ondersteunen. Daarom ontwikkelden we de Digitale Stress Buddy”, zegt Rius-Ottenheim. “Onze boodschap is: vergeet jezelf niet! Je hebt jezelf nodig om verder te kunnen – voor de patiënt én je omgeving. Alleen dan kun je de beste zorg blijven bieden.”



Helder en laagdrempelig

De app is een laagdrempelige manier om mogelijke problemen tijdig te signaleren. In één oogopslag krijgen gebruikers inzicht in hun bronnen van stress en energie. Wekelijks vullen ze een vragenlijst in over stress- en energiebronnen. Op basis van de score verschijnt er een batterij die groen, oranje of rood kleurt, inclusief passende tips. Rius-Ottenheim: “Als je bijvoorbeeld een paar keer rood scoort, krijg je advies over nazorg. Scoor je oranje, dan krijg je tips over dingen die je zelf kunt doen om je balans te verbeteren.” Maar ook mensen die goed functioneren hebben baat bij de app, zegt ze. “Zij kunnen zien wat ze kunnen blijven doen om goed in hun vel te zitten.”



Zorg is een marathon, geen sprint

Een verpleegkundige vertelde dat ze nu meer rekening houdt met de factoren die invloed hebben op haar welbevinden, mede dankzij de tips die de app geeft. Rius-Ottenheim: “En dat is nodig. Zorg in coronatijd is een marathon, geen sprint. We weten niet hoelang pieken duren.” De app kan na kleine aanpassingen ook in andere situaties worden ingezet, zegt ze, bijvoorbeeld bij stress vanwege een reorganisatie of calamiteit. “We denken na over verdere ontwikkeling van de app op basis van input van gebruikers. We staan open voor ideeën en samenwerkingen.”



De Digitale Stress Buddy is te vinden in de App Store van Apple en binnenkort op Google Play (Android). Er is ook een webversie. De applicatie werd gemaakt door softwareontwikkelaar ORTEC die ook de COVID Radar van het LUMC ontwikkelde. De app werd samengesteld mede met behulp van adviezen van het Ministerie van Defensie en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. De app voldoet aan de AVG-richtlijnen; gebruikersgegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Bron: LUMC