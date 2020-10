Campagne: Als ik met psoriasis kan leven, kan jij dat dan ook?

Psoriasis is een veel voorkomende, chronische huidziekte. Psoriasis zorgt voor veel ongemakken als rode plekken, huidschilfers, jeuk en soms pijn. De zichtbaarheid van de ziekte, net als overigens bij andere huidziekten, brengt een psychische belasting mee met impact op de kwaliteit van leven. Ook zijn veel mensen met psoriasis in de veronderstelling dat er slechts beperkte behandelopties zijn.

Onder de bevolking is nog steeds grote onbekendheid over psoriasis, waardoor vooroordelen en mythes over bijv. besmettelijkheid tegenwoordig nog steeds aan de orde zijn. ‘Als ik met psoriasis kan leven, kan jij dat dan ook?’, is de centrale vraag van de psoriasiscampagne van de NVDV, de beroepsvereniging van dermatologen. Presentatrice Geraldine Kemper is het gezicht van de campagne. Zij kreeg in 2013 te horen dat ze psoriasis heeft. De online-campagne gaat van startte op 8 oktober. Voor meer informatie zie www.omarmpsoriasis.nl.

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de wetenschappelijke vereniging van dermatologen, geeft samen met haar partners het startsein voor een nieuwe brede bewustwordingscampagne. Gericht op zowel mensen met psoriasis als mensen zonder psoriasis. Het verbindende thema? ‘Als ik met psoriasis kan leven, kan jij dat dan ook?’ De campagne richt zich op betere acceptatie en het ondersteunen van mensen met psoriasis alsmede hun omgeving, en het informeren over het brede scala aan behandelingsmogelijkheden voor psoriasis. De campagne is rond de Wereld Psoriasis Dag op 29 oktober 2020 georganiseerd.

Grote impact

Nederland telt ongeveer 500.000 mensen met psoriasis. Vooral mensen met een ernstige vorm van psoriasis komen terecht in een sociaal isolement, liever dan dat ze de uitdaging aangaan met gezelschappen. Ze mijden verjaardagen, etentjes, sportverenigingen en allerlei sociale gebeurtenissen. Nare ervaringen en schaamte voor hun huidaandoening liggen hieraan ten grondslag. Kortom, schaamte, stigmatisatie, isolement, jeuk, pijn en risico’s op andere gezondheidsklachten beheersen het leven van deze mensen met psoriasis.

Nieuwe behandelmogelijkheden

Psoriasis is ongeneeslijk; heb je eenmaal psoriasis, dan kom je er niet meer vanaf. Wel is psoriasis goed te behandelen. De laatste jaren zijn er veel nieuwe behandelmogelijkheden voor psoriasis op de markt gekomen. Deze mogelijkheden zijn heel divers, variërend van tabletten en injecties tot zalven en lichttherapie. De behandeling van psoriasis is ook heel persoonlijk; wat voor de een werkt, werkt niet bij de ander.

Daarnaast hangt de meest geschikte behandeling ook af van andere zaken. Zo bekijkt de dermatoloog de ernst van de psoriasis en de mate van impact op iemands leven. Tegenwoordig is er ook een keuzehulp en consultkaart beschikbaar, waarmee de arts en patiënt samen kunnen komen tot de meest geschikte behandeling. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen is nog altijd vol aan de gang.

Bron: NVDV