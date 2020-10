Iowa State University: Dit moet je doen voor je gezondheid

Als het je voornemen is om meer te gaan bewegen, kan je het beste een abonnement op de sportschool nemen. Dat blijkt uit onderzoek van Iowa State University. Hieruit blijkt dat je jouw beweegdoel beter volhoudt als je een abonnement hebt op een sportschool. Zo blijkt uit een artikel van onderzoeker Lee in het tijdschrift PLOS ONE.

Duck-chul Lee, een assistent-hoogleraar bewegingsleer en auteur van het artikel over het onderzoek, stelt dat mensen die een abonnement hebben op een health club niet alleen een betere conditie hebben. En zij boeken ook betere resultaten bij aërobe activiteit en krachttraining. Daarnaast boekten ze ook een betere cardiovasculaire resultaten, zo blijkt uit het onderzoek van Iowa State University. En mensen die langer dan een jaar lid zijn van een sportschool zijn fitter en hebben een betere gezondheid die minder dan een jaar lid zijn, aldus Lee.

“Het is natuurlijk logisch dat mensen die vaker sporten, doordat ze een lidmaatschap hebben op een sportschool, fitter zijn. Het verschil tussen leden van de sportschool en mensen die geen lid zijn van een sportschool is daarbij heel groot ongeacht hun sekse, leeftijd en gewicht. Leden van de sportschool hebben een 14 keer betere conditie en realiseren 10 keer meer spierversterking”

Daarom adviseren de onderzoekers volwassenen aan om 150 minuten matige of 75 minuten per week kracht- en conditietraining te doen zoals bijvoorbeeld cardiofitness, stevig lopen of hardlopen. Daarnaast adviseren ze om twee dagen fysieke activiteit te doen zoals gewichtheffen of andere spierversterkende activiteiten.

Volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad moeten volwassenen wekelijks ten minste tweeënhalf uur matig intensief bewegen. Voor kinderen geldt dagelijks minstens een uur beweging. Ook worden spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen, dit alles om het risico op chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, depressieve symptomen en, bij ouderen, botbreuken te verlagen.

Uit het onderzoek van Iowa State universiteit bleek dat 75 procent van de deelnemers met sportschool lidmaatschap voldeed aan de vergelijkbare Amerikaanse bewegingsrichtlijn. Slechts 18 procent van de mensen zonder sportschoollidmaatschap voldeed aan deze bewegingsrichtlijn. Leden van de sportschool deden gemiddeld 300 minuten of meer per week aan hardlopen, fietsen of deden een andere vorm van een cardio-workout.

Daarnaast hebben mensen die lid zijn van een sportschool een actievere levensstijl. Onderzoekers zeggen dat leden van een sportschool ook veel actiever zijn buiten de sportschool en in hun dagelijks leven. Deze combinatie draagt bij aan betere gezondheidsresultaten.

Uit de studie blijkt dat leden van de sportschool:

Lagere kans op obesitas hebben.

Gewichtsverlies een belangrijke reden is voor het afsluiten van een abonnement bij een sportschool is.

Ze een kleinere tailleomtrek – ongeveer 1,5 centimeter minder voor mannen en vergelijkbaar voor vrouwen

Een lagere rusthartslag hebben- ongeveer vijf slagen lager dan niet-leden

Een betere cardiale conditie hebben – dit is te meten in de hartconditie, longfunctie, bloedcirculatie en spiermassa – Sportschoolleden hebben overall ongeveer vijf slagen lager hartslag dan niet-leden

“Hart-en vaatziekten is de belangrijkste doodsoorzaak voor mensen in Nederland. Lid worden van een health club wordt geassocieerd met een beter hartgezondheid,” aldus medeonderzoeker Schröder. “Ik hoop dat deze resultaten mensen helpt te stimuleren om lid te worden van een sportschool om daar krachttraining en spierversterkende te gaan doen. Die lichaamsbeweging helpt om hart- en vaatziekten te voorkomen. En het verlaagt het risico op obesitas en het risico van sarcopenie bij senioren.

Onderzoekers hebben niet in kaart gebracht hoe de deelnemers hun tijd vullen in de sportschool. Of ze nu lopen op een loopband, fietsen, een groepsles fitness volgen of andere activiteiten doen.

“Door lid te worden van een fitnesscentrum, zal een nieuwe sporter sporten met gelijkgestemde mensen en toegang hebben tot professionals die hen kunnen helpen succesvol te zijn,” zegt medeonderzoeker Franke. “Toegang tot kwalitatief hoogwaardige fitnessapparatuur, sociale ondersteuning en zelfs de financiële inzet voor het lidmaatschap kan iemand aansporen om door te gaan met sporten. Niet alle faciliteiten zijn hetzelfde, dus het is belangrijk om de ‘juiste’ sportschool te vinden.”

Motivatie

De meeste mensen hebben een zittend beroep, en hebben weinig activiteiten om hun spieren te trainen. Door meer te bewegen verlaag je ook het risico op ziekten zoals type 2 diabetes en hart-en vaatziekten, aldus Lee. Maar te weinig mensen hebben een sportabonnement, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten. Prikkels om het lidmaatschap van een sportschool kunnen nuttig zijn om de gezondheid algeheel te verbeteren. Steeds meer bedrijven bieden bedrijfsfitness of kortingen voor het sporten bij een sportschool aan. En ook zorgverzekeraars bieden inmiddels al een vorm van beloning aan verzekerden die regelmatig naar de sportschool gaan. Inmiddels is ook gebleken dat het aantal ziektedagen van sportende werknemers minder zijn.

Een fitnesscentrum kan een betere conditie bevorderen, maar werknemers kunnen ook ondersteuning nodig krijgen voor eetgewoonten, het beheren van stress en andere gezondheidsbehoeften.”

