Het nieuwe allesomvattende boek van Wim Hof!

Dé methode voor je mind, body en spirit

Wim Hof vertelt op aangrijpende en gepassioneerde wijze in zijn nieuwste boek De Wim Hof Methode dat een ijsbad niet alleen goed is voor body en mind, maar ook voor de spirit. Hij vertelt zijn verhaal in eigen woorden.

De Wim Hof Methode

Baden of douchen met ijskoud water, dat is de methode waarmee Wim Hof bekend is geworden. In zijn nieuwste boek De Wim Hof Methode leer je hoe je kou, ademhaling en mindset kunt benutten om leiding te

nemen over je geest en stofwisseling.

Maar de methode van Wim Hof gaat verder dan verbeterde gezondheid of prestaties – het is ook een spiritueel pad om je te verbinden met je innerlijke kracht. The Ice Man vertelt hoe hij zijn methode heeft ontwikkeld en over de wetenschappelijke onderzoeken. Maar de methode van Hof gaat verder dan verbeterde gezondheid of prestaties – het is ook een spiritueel pad om je te verbinden met je innerlijke kracht.

‘Het programma van Wim Hof is een essentieel onderdeel geworden van mijn dagelijkse routine voor zelfzorg en aarding. Ik beveel het van harte aan.’ – Gabor Maté, schrijver van Wanneer je lichaam nee zegt

