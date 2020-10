Jongeren in de residentiële jeugdzorg lopen meer seksueel risico

Jongeren die bij jeugdzorg wonen lopen meer seksueel risico, zowel op soa’s, zwangerschap als grensoverschrijding, dan jongeren die niet bij jeugdzorg wonen. Zij hebben meer wisselende partners, gebruiken minder vaak condooms en doen meer aan sexting. Meisjes die bij jeugdzorg wonen hebben relatief vaak een zwangerschap of seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Dat blijkt uit het onderzoek Seks onder je 25e in de residentiele jeugdzorg dat Rutgers uitvoerde onder jongeren in de leeftijd van 16-24 jaar die bij jeugdzorg wonen.

Voor het eerst is het landelijke onderzoek Seks onder je 25e ook uitgevoerd onder jongeren in de residentiële jeugdzorg.Hanneke de Graaf van Rutgers: “Wij verwachtten dat deze jongeren extra kwetsbaar zijn voor seksuele risico’s. Zij komen relatief vaak uit een problematische gezinssituatie of hebben bijvoorbeeld seksueel misbruik meegemaakt. Dat maakt het voor hen moeilijker om gelijkwaardige relaties aan te gaan of gezonde seksuele keuzes te maken. De resultaten van dit onderzoek bevestigen deze vermoedens, maar tonen tegen de verwachting in ook positieve verschillen. Zo denken meisjes die bij jeugdzorg wonen progressiever over seksualiteit en praten jongeren vaker met hun laatste partner over seks.”

Seksueel actief, maar niet veilig

Jongeren die bij jeugdzorg wonen zijn vaker seksueel actief. Zo heeft 76% van de jongens en 82% van de meisjes ervaring met geslachtsgemeenschap, tegenover 38% en 48% van hun leeftijdsgenoten die niet bij jeugdzorg wonen. Twee derde van deze jongens (65%) en bijna de helft van de meisjes (49%) hebben vier of meer verschillende seks partners gehad, tegenover een kwart van de jongens (26%) en meisjes (27%) die niet bij jeugdzorg wonen. Daarentegen gebruiken jongeren die bij jeugdzorg wonen juist iets minder vaak een condoom, zowel bij de eerste als laatste keer geslachtsgemeenschap.

Meer grensoverschrijding en sexting

Daarnaast hebben meisjes die bij jeugdzorg wonen vaker seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Van de meisjes heeft maar liefst 41% geslachtsgemeenschap tegen de wil meegemaakt, tegenover 16% van hun leeftijdsgenoten die niet bij jeugdzorg wonen. Sexting, het maken en versturen van naaktfoto’s en seksfilmpjes, komt veel voor onder jongeren in de residentiële jeugdzorg. Meer dan de helft (55%) ontving een naaktfoto of filmpje en ruim een kwart (28%) verstuurde dergelijke beelden van zichzelf. Dat is respectievelijk twee en drie keer zo vaak als bij jongeren die thuis of zelfstandig wonen.

Toleranter tegenover diversiteit

Opvallend is dat jongeren die bij jeugdzorg wonen, vooral meisjes, progressievere opvattingen hebben over seks, genderrollen en homoseksualiteit dan meisjes die bij hun ouders of op zichzelf wonen. Deze meisjes hanteren niet de dubbele moraal die we buiten jeugdzorg nog wel zien en maken minder onderscheid tussen een hetero, homo of lesbisch stel wat betreft zoenen op straat. Daarnaast zien we dat jongeren die bij jeugdzorg wonen meer over seks praten met hun partner dan jongeren die niet bij jeugdzorg wonen. Zo heeft 84% van de jongens en 92% van de meisjes met de laatste sekspartner gepraat over wat zij leuk vinden bij seks.

Inspanningen onverminderd nodig

Jeugdzorginstellingen zijn zich ervan bewust dat seksualiteit een belangrijk thema is voor de jongeren en doen wat ze kunnen op het gebied van seksuele diversiteit en de preventie van seksuele grensoverschrijding, soa’s en ongeplande zwangerschappen. Toch komen deze inspanningen ook regelmatig onder druk te staan, door bezuinigingen, hoge werkdruk of andere thema’s die om aandacht vragen. “Dit onderzoek laat zien dat het bespreekbaar maken van seksualiteit binnen jeugdzorginstellingen onverminderd nodig is”, aldus De Graaf.

Bron: Rutgers