Beroepsgroep ervaringsdeskundigen bij GGzE vanaf 1 oktober vertegenwoordigd in Ervaringsdeskundige Staf

GGzE werkt al jaren met verschillende disciplines, waaronder ervaringsdeskundigen. Hierin is GGzE al meer dan 20 jaar voorloper in Nederland. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke, ondersteunende rol in het herstelproces van onze cliënten. Voor de verdere professionalisering en zorgvuldige borging van dit beroep is per 1 oktober een Ervaringsdeskundige Staf geïnstalleerd. De 8-koppige staf adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur over vakinhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid.

Stem van de werkvloer

Bestuursvoorzitter GGzE Joep Verbugt: “De stem van de werkvloer krijgt een steeds grotere rol van betekenis. Naast de medische, psychologische en verpleegkundige staf, is er nu dus een officieel platform waarin ervaringsdeskundigen met ons als raad van bestuur in gesprek gaan. Een welkome aanvulling om de zorg op zowel beleids- als kwalitatief niveau te optimaliseren.”

Ivonne Heijnen is de kersverse voorzitter van de Ervaringsdeskundige Staf en werkt als ervaringsdeskundige. Zij is ontzettend trots op deze mijlpaal. “We pakken deze mogelijkheid met beide handen aan om het cliëntperspectief en het betrekken van naasten centraal te stellen, de deskundigheid van ervaringsdeskundigen te optimaliseren en de samenwerking met andere beroepsgroepen naar een hoger niveau te tillen. Alleen samen kunnen we cliënten de passende zorg bieden en hun groei en ontwikkeling stimuleren.”

Bron: GGzE