Dokter Tamara kondigt vervolg op twee bestsellers aan ‘Het Leefstijlboek’ verschijnt op 17 november

In Het Leefstijlboek deelt huisarts Tamara de Weijer praktische tips om je na vier weken fitter te voelen, een sterkere weerstand op te bouwen en bovenal lekker in je vel te zitten. Iets wat in deze tijd nóg belangrijker is geworden. Het boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.

Voor iedereen via een ander pad

Door haar jarenlange ervaring, zowel in de huisartsenpraktijk als in haar persoonlijke leven, kwam Dokter Tamara tot de ontdekking dat de weg naar een goede gezondheid voor iedereen via een ander pad loopt. Iedereen vaart zijn eigen koers. Wat past bij je en wat kun je op lange termijn volhouden?

Leefstijlkompas

Door middel van het door Tamara ontwikkelde Leefstijlkompas vertelt zij op een toegankelijke manier over de thema’s bewegen, ontspanning, slaap en voeding Daarnaast bevat het boek 30 heerlijke recepten en diverse ervaringsverhalen. Ook is er aandacht voor de mentale kant, met thema’s als sociale verbinding, gedragsverandering en zingeving. Kortom: alles voor meer balans en een gezondere ‘jij’!

Tamara: “Mijn missie is Nederland gezonder maken. Daarom ben ik huisarts geworden, daarom heb ik Vereniging Arts en Leefstijl opgericht, daarom schrijf ik dit soort boeken. Voor een goede gezondheid is er meer nodig dan een gevarieerd voedingspatroon. Met alleen paprika kom je er niet, zullen we maar zeggen. Voldoende ontspanning, beweging, sociale verbinding, slaap en zingeving zijn minstens zo belangrijk. Met ‘Het leefstijlboek’ help ik je graag op weg.”

Het Leefstijlboek is de opvolger van haar bestsellers Eet Beter in 28 dagen en Eet Beter voor je maag en darmen, en is vanaf 17 november verkrijgbaar in de (online) boekhandel.

Over Tamara de Weijer:

Tamara is onafhankelijk huisarts en oprichter en bestuurslid van Vereniging Arts en Leefstijl, dé vereniging voor leefstijlgeneeskunde. Ze is bekend van radio en tv, waar ze als arts medische onderwerpen bespreekt en laat zien hoe je met voeding en leefstijl gezondheid kan bevorderen.

Dokter Tamara online

