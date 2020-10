Inzicht in de complexiteit van schizofrenie

Bioloog Martina Rosato laat door onderzoek zien dat een synaps, de contactplaats tussen zenuwen, een sleutelcomponent kan zijn bij het ontstaan ??van schizofrenie. Rosato paste een nieuwe aanpak toe door gelijktijdig verschillende risicogenen voor schizofrenie te analyseren. Met behulp van deze benadering bewijst zij dat het effect van verschillende risicogenen samenkomt om de normale functie van de synaps te verminderen. Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening en wordt in verband gebracht met veel risicogenen, waardoor het een zeer complexe aandoening is om te bestuderen. Nieuwe benaderingen voor de studie van schizofrenie proberen daarom het effect van meer dan één gen tegelijk te onderzoeken. De studie van Rosato draagt ??bij aan deze nieuwe manier van onderzoek doen naar schizofrenie.

Expressie van risicogenen voor schizofrenie

Rosato kweekte neuronen die uit muizenhersenen werden gehaald om de expressie van risicogenen voor schizofrenie tot zwijgen te brengen. De resultaten werden vervolgens geanalyseerd om veranderingen te identificeren als gevolg van de gen uitschakeling. Meerdere analyses werden gebruikt, zoals cellomics, om veranderingen in de morfologie van neuronen te bestuderen, en proteomics, om veranderingen in de expressie van eiwitten in de neuronen te bestuderen. De studie levert bewijs met behulp van “multi-omics-benaderingen” om de complexiteit van psychiatrische stoornissen te ontrafelen. Bovendien belicht het de belangrijkste paden die van belang zijn voor de ontwikkeling van de aandoening, wijzend op toekomstige therapeutische doelen.

Startdatum 03-11-2020

Tijd 09.45

Titel Making sense of polygenic risk: Integrated morphological and molecular analysis reveals shared functions for schizophrenia risk genes

Spreker M. Rosato

Promotor prof.dr. A.B. Smit, dr. R.E. van Kesteren

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA

Bron: VU