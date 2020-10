Mediq kondigt voornemen tot overname Eurocept Homecare en Da Vinci Kliniek aan

Mediq is voornemens om haar dienstverlening in de Benelux uit te breiden door de overname van Eurocept Homecare en Da Vinci Kliniek. Deze bedrijven zijn beide onderdeel van branchegenoot Eurocept Groep. De overname is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde instanties en wordt naar verwachting de komende maanden afgerond. Eurocept Homecare levert in samenspraak met zorgprofessionals medisch-specialistische zorg bij patiënten thuis.

Da Vinci Kliniek is het expertisecentrum voor complexe wondgenezing en hyperbare zuurstoftherapie en heeft zes vestigingen in Nederland. Bij de twee organisaties werken zo’n 400 mensen. Christian Wojczewski, CEO Mediq Groep: ‘Mediq is een internationale leverancier van medische producten enzorgoplossingen die de druk op het zorgstelsel verlagen. Met deze acquisitie versterken we ons portfolio zorgoplossingen en kunnen we beter bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en het betaalbaar houden van de zorg.’

Uitstekende match



Arjen Linders, algemeen directeur Mediq Benelux vult aan: ‘Met de complementaire portfolio’s van Eurocept Homecare en Da Vinci Kliniek kunnen we meer en betere medisch-specialistische behandelingen buiten het ziekenhuis verzorgen. Dit is een uitstekende match met waar we het bij Mediq allemaal voor doen: mensen met een kwetsbare gezondheid helpen het beste uit hun leven te halen en er voor hen zijn als ze ons nodig hebben. Er is een sterke culturele fit tussen onze organisaties en we verheugen ons op de toekomstige samenwerking om onze gezamenlijke waardepropositie verder uit te bouwen.

’Mike van Woensel, CEO Eurocept Groep: ‘Wij zijn ver in het leveren van medisch-specialistische thuisbehandelingen en het behandelen van mensen met complexe wonden of klachten na bestraling. Mediq biedt ons de schaalgrootte en toekomstbestendige infrastructuur om te kunnen blijven ontwikkelen en groeien. Daarnaast biedt deze stap ons extra ruimte om te investeren in technologische vernieuwing en digitalisering. We hebben elkaar veel te bieden.’

Over Eurocept Homecare

Eurocept Homecare is een toonaangevende pionier in medisch-specialistische thuisbehandelingen (‘ziekenhuis thuis’) in de Benelux. Het brede aanbod van behandelingen wordt uitgevoerd door specialistisch opgeleide niveau 4/5 en BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Dit in opdracht van specialisten, ziekenhuizen, diëtisten, verpleegkundigen, patiënten, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven. Eurocept Homecare is gevestigd in Houten.

Over Da Vinci Kliniek

Da Vinci Kliniek is het expertisecentrum voor complexe wondgenezing en een kliniek voor hyperbare zuurstoftherapie. Hierbij zet de organisatie de nieuwste en meest effectieve therapieën en volledig gespecialiseerde professionals in. Met een uniek zorgconcept wordt de duur van de behandeling fors verminderd, met een significant hoger aantal patiënten dat geneest.



Over Mediq

Iedere dag rekenen miljoenen patiënten én de toegewijde professionals die voor hen zorgen op de levering van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen van Mediq. Als betrouwbare partner van patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars focust Mediq voortdurend op het verbeteren van de zorguitkomsten en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Mediq is in 1899 opgericht en heeft leidende marktposities in 13 Europese landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.

Bron: Mediq