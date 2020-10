Vragen over MS? Het MS Loket wijst de weg!

Wanneer je MS hebt, heeft dat niet alleen gevolgen voor je eigen lichamelijke, sociale en psychische welzijn. Ook je partner, familie en vrienden kunnen vragen hebben over deze ingrijpende, onvoorspelbare ziekte. Via het MS Loket krijg je antwoord op al jouw vragen over leven met MS.

Het MS Loket is op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 uur telefonisch bereikbaar via 0800 – 1066. Je kunt hier terecht met vragen over MS of MS-gerelateerde onderwerpen. Je wordt zo snel mogelijk in contact gebracht met een deskundige die je verder helpt.

Hoe werkt het?

Gösta Strandstra en Fred de Wit, werkzaam bij het MS-loket, nemen de telefoon aan. “Afhankelijk van de vraag, verbinden we de beller direct door. Dat kan zijn met een ervaringsdeskundige van de MS-telefoon van MS Vereniging Nederland of een in MS-gespecialiseerde verpleegkundige van het MS Centrum Amsterdam of MS Expertisecentrum Nieuw Unicum”, legt Gösta uit.

Gevarieerde vragen

De vragen die binnenkomen, variëren enorm. Gösta: “Ze gaan over klachten en behandelmogelijkheden voor spasmen of om problemen rondom slapen, slikken en cognitie. Maar ook praktische vragen over bijvoorbeeld vergoedingsmogelijkheden krijgen we.”

Meerwaarde MS Loket



“Als je zelf MS hebt, of iemand in je directe omgeving; dan komt er zoveel op je af”, stelt Gösta. “Deze ziekte brengt veel onzekerheid met zich mee. Hoe fijn is het dan om een vraagbaak als het MS Loket te hebben. We kunnen op deze manier veel mensen, in heel Nederland, verder helpen.”





Het MS Loket is bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800-1066

Op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 uur

Kijk ook op www.msloket.nl



MS Loket

Het MS Loket is tot stand gekomen door de samenwerking van MS Vereniging Nederland, MS Expertisecentrum Nieuw Unicum, MS Centrum Amsterdam en Stichting MS Research. De deskundigen van deze verschillende organisaties wisselen kennis en ervaring uit. Hierdoor is er altijd een antwoord op jouw vraag.

