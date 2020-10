FNV: Kabinet manipuleert zich onder loonsverhoging zorg uit

Volstrekt onacceptabel. Dat vindt de FNV van de uitkomst van het coronadebat vandaag in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft hierin laten weten dat het de motie over een structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers naast zich neerlegt. Terwijl deze dinsdag nog was aangenomen door een nipte meerderheid in de Kamer.

De vakbond praat maandag met minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport. Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV: ‘En dan zullen wij haar zeker ter verantwoording roepen. Wij vinden dat zij zich moet houden aan haar beloftes en met concrete maatregelen moet komen voor de mensen die werken in de zorg. Zodat die gemotiveerd blijven om hun ongelooflijk belangrijke werk te doen voor onze samenleving. Je kunt zorgmedewerkers gewoon niet alleen maar wegzetten als een kostenpost. Geef hen nou eindelijk de waardering die zij keihard verdienen.’

Percentages uit de hoge hoed

Volgens Jong moet de minister ophouden met ‘percentages uit de hoge hoed toveren’ waar de vakbond zich helemaal niet in herkent. Jong: ‘Er wordt gelogen over de salarisverhogingen. Weliswaar ligt er eentje van 3% bij de ziekenhuizen, maar bij de rest is dat minder en bij de universitair medische centra zelfs helemaal niks.’

Minachting voor zorgmedewerkers

Over het negeren van de motie door Van Ark: ‘Het is wel heel erg makkelijk dat je de mening van de meerderheid van de Tweede Kamer, die er is gekomen door een rechtmatige stemming, naast je neerlegt in het kader van ‘foutje, bedankt’. Dat getuigt van minachting voor de zorgmedewerkers. En dat zij daarnaast ook nog eens schermt met een SER-advies dat hier helemaal niet over gaat, maakt het nog erger. Daar nemen wij, als lid van de SER, afstand van.’

Eerst applaus, nu een middelvinger

De FNV hoort dagelijks schrijnende verhalen van zorgmedewerkers. Over grote groepen mensen die lak hebben aan de coronaregels en groeiende agressie richting zorgmedewerkers en in de teststraten. Zorgmedewerkers voelen zich daardoor steeds minder veilig.

‘In maart kregen we applaus, nu krijgen we een dikke middelvinger’, vertelde een medewerker van een universitair medisch centrum.

Werken in zorg steeds minder aantrekkelijk

Zij loopt op haar tandvlees, net als duizenden collega’s. En nu hun heldenstatus steeds meer bij het grof vuil wordt gezet, wordt de zorg een allesbehalve aantrekkelijke branche om in te gaan werken of om in te blijven werken. Jong: ‘Daar maken wij ons grote zorgen om. Daarom hopen wij echt dat bij de minister nu ook de alarmbellen afgaan en zij voor de zorgmedewerkers oprecht zorgt voor respect, veiligheid en goede arbeidsvoorwaarden. De zorgbonus, die tot nu toe alleen maar tot tweespalt leidt, is daar niet het antwoord op.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn