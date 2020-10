Technotheek: nieuwe uitleenservice voor zorgtechnologie

Afspraken onthouden. Het op tijd innemen van medicatie. ’s Ochtends opstaan en gaan douchen. Met deze dagelijkse zaken kunnen mensen soms moeite hebben. Technologie kan dan een uitkomst bieden. Om inwoners van Den Haag hierbij te ondersteunen, heeft Stichting Dr. Schroeder van der Kolk, bekend van de kringloopwinkels in Den Haag, de Technotheek geopend. Dat is een sociale uitleenservice van technologische producten. Mensen kunnen zelf ervaren welke technologie hen helpt bij het zelfstandig thuis wonen en om minder afhankelijk te zijn.

Nieuw initiatief

Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid heeft de Technotheek donderdag 29 oktober officieel geopend. Dat deed zij digitaal door het lanceren van een video over dit nieuwe initiatief. De Technotheek zelf is gevestigd in de kringloopwinkel annex buurthuis van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk aan de Torenstraat 2 in Den Haag.

“Technologie kan mensen helpen op een prettige en veilige manier langer zelfstandig te blijven. Daarbij is technologie geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van leven te verbeteren. Die technologie moet dan wel bij de mensen passen en niet andersom. Daarom ben ik erg blij met deze nieuwe uitleenservice, waardoor mensen zelf kunnen ervaren welke technologische producten hen helpen”, aldus wethouder Parbhudayal.

Schroeder een begrip in Den Haag

Al bijna 100 jaar is Schroeder een begrip in Den Haag, vooral bekend van de kringloopwinkels met gezellige buurthuizen, de gratis ophaalservice maar ook als mens-ontwikkelbedrijf. Met de Technotheek wil de stichting Hagenaars informeren over en kennis laten maken met de mogelijkheden van technologische producten bij het vergroten van de zelfstandigheid. Door het uitlenen vergroten zij de toegankelijkheid tot deze producten.

In de Technotheek kunnen Hagenaars producten lenen als een gebruiksvriendelijke tablet, medicatiedoosjes met alarmering, smartwatches of een sociale robot in de vorm van een bloempot. Voor de uitleen vindt er altijd een intakegesprek plaats met een medewerker van Schroeder. Deze medewerker brengt de vraag in kaart en brengt op basis van de vraag een advies uit over een hulpmiddel dat het meest passend is. De lener van het product krijgt eerst uitleg hoe het product werkt en er kan samen geoefend worden, in deze tijd uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen.

Daarna volgt het belangrijkste; het product kan meegenomen worden naar huis en voor een periode van maximaal 3 maanden geleend worden. In deze periode houdt de medewerker van Schroeder contact om te horen hoe het product bevalt en of het ondersteunt bij de vraag. Wanneer het product bevalt zal er samen bekeken worden waar het product gekocht kan worden en of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding.

Voor meer informatie: www.technotheek.nl

Bron: Gemeente Den Haag