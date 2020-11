Eindelijk hoop voor patiënten met Tinnitus (oorsuizen)

3-5 Miljoen Nederlanders – jong en oud – ervaren geluiden als een piep, ruis of krekels in hun hoofd; tinnitus. De meeste mensen krijgen te horen “Leer er maar mee leven, want daar is niets aan te doen”. Maar fysiotherapeut en tinnitus-expert Sandra Posthumus weet door onderzoek en behandeling van meer dan 650 tinnituspatiënten, dat er vaak wel degelijk iets aan te doen is. Haar visie, nieuwe inzichten, tips en oefeningen heeft ze verwerkt in een uniek boek, om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

Stress, ongeval, karakter, internet, postuur en tinnitus

Tinnitus is een overprikkeling van de hersenstam door bijvoorbeeld stress, te weinig rust nemen, een ongeval/trauma of teveel prikkels en heeft niets met kapotte trilhaartjes in het oor te maken. Zelfs je karakter, het internet, voeding en een slechte houding kunnen een rol spelen bij het ontstaan en in stand blijven van tinnitus. Het treft voornamelijk controlefreaks en perfectionisten, die geen ‘nee’ kunnen zeggen en meer aan een ander denken dan aan zichzelf. Dikwijls zijn het slanke tot volslanke mensen.

Tinnitus I – Er is iets aan te doen

De auteur heeft met dit boek de missie om mensen wakker te schudden, dat tinnitus naar de achtergrond of zelfs geheel kan verdwijnen. Haar eigen vader en zoon hebben tinnitus gehad en zelf heeft ze ervaren wat het is om ‘herrie in je hoofd’ te hebben. Door haar jarenlange ervaring met deze doelgroep weet ze als geen ander wat voor impact tinnitus op je leven kan hebben en hoeveel onbegrip er vaak is vanuit de omgeving.#

Info over het boek

Titel van het boek: Tinnitus I Er is iets aan te doen

Auteur: Sandra Posthumus

ISBN: 978-90-9033451-6

Uitgeverij SanTé

Hardcover: 208 pagina’s

Voor tekst, foto’s, illustraties en overzichten: website: www.tinnitus-info.nl

Deze uitgave is beschikbaar in alle fysieke en online boekhandels.

Voor contact met de auteur kunt u een email sturen naar: info@tinnitusconcept.nl