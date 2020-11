FNV zet zorgpersoneel landelijk in de schijnwerpers

FNV Zorg & Welzijn heeft vanavond met laserprojecties op zes gebouwen in Groningen, Den Bosch en Den Haag aandacht gevraagd voor meer waardering van het zorgpersoneel. Dit gebeurde op de Martinitoren, het Groninger Museum, de Sint-Janskathedraal en het Provinciehuis in Den Bosch, op de overtunneling van de Utrechtsebaan en het Centraal Station in Den Haag. De vakbond vindt dat het personeel binnen zorg en welzijn betere structurele arbeidsvoorwaarden verdient: een lagere werkdruk, beter salaris en veilige werkomgeving. Omdat zorgmedewerkers op dit moment onmogelijk zelf actie kunnen voeren, roept de FNV Nederland op dit voor hen te doen, met de campagne #omarmdezorg.

Zorgsector loopt al jaren achter met loonontwikkeling

Vorige week stemde de Tweede Kamer nog in met een motie voor structurele loonsverhoging omdat één Kamerlid verkeerd gestemd had, maar het kabinet legde de motie naast zich neer. ‘Het Kabinet geeft als reactie dat de zorg al bovengemiddelde loonsverhoging heeft gekregen, maar dat is onterecht’ zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. Er werken meer dan 1 miljoen werknemers in de sector zorg & welzijn, verdeeld over 22 cao’s, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. Voor het jaar 2020 is er inderdaad, na maanden actievoeren, een gemiddelde loonsverhoging afgesproken voor zorgmedewerkers. Maar de sector had wel een enorme inhaalslag te slaan. In 2019 is er behalve voor de GGZ en academische ziekenhuizen, 0% bijgekomen. In de zeven jaren daarvoor bleef de loonontwikkeling in de zorg gemiddeld 2 tot 3 % per jaar achter op die van de particuliere bedrijven. Eén inhaaljaar maakt de structureel lagere loonontwikkeling van al die jaren daarvoor niet in één keer goed.’

De werkdruk in de zorg is de afgelopen jaren al bijzonder hoog, omdat de sector met hoge personeelstekorten kampt. De coronacrisis heeft daar een behoorlijke schep bovenop gedaan. Het ziekteverzuim is torenhoog en ruim een kwart van het personeel overweegt e sector te verlaten vanwege de coronacrisis. Jong: ‘Dat lijkt me een duidelijk signaal. Maak en houd de sector aantrekkelijk zodat we nieuw personeel kunnen aantrekken voor de zorg en ook kunnen behouden. We hebben deze mensen zo hard nodig!’

€ 2,25 miljard extra nodig

Om de problemen in de zorg het hoofd te kunnen bieden, heeft de FNV berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is, bovenop het bestaande budget van werkgevers. Hiervan is 1,5 miljard voor betere salarissen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en om personeelstekorten aan te pakken.

Gesprek met minister Van Ark

Jong: ‘Vanmiddag hadden we samen met de andere zorgvakbonden overleg met minister Van Ark over de onveilige werksituatie in zorg en welzijn waaronder ook het toenemende probleem van agressie die zorgverleners ondervinden. De minister heeft ons toegezegd dat we binnenkort verder praten over de structurele loonsverhoging en de wijze waarop het debat eind oktober verliep.’ #Omarmdezorg Afgelopen weekend is de FNV de social media campagne #omarmdezorg begonnen. Iedereen die de zorg een warm hart toedraagt, kan de zorg omarmen op hun Facebook of instagram-account met een aangepaste profielfoto of door een hart te delen via fnv.nl/omarmdezorg.