PostYourLab biedt een gevalideerde corona antigeen speekseltest voor kinderen, families in quarantaine en personen met een verminderde mobiliteit

De zorgprofessionals van PostYourLab bieden een nieuwe CE gemarkeerde en gevalideerde speekseltest, die het coronavirus (COVID-19) kan aantonen in slechts 1 ml speeksel. Omdat er geen neus- en keelswab nodig is, is deze test zeer geschikt voor kinderen en mensen die niet naar een teststraat kunnen komen. Denk hierbij aan families in quarantaine en mensen met een verminderde mobiliteit. De antigeentest kan alleen gebruikt worden indien men klachten heeft die passen bij het coronavirus.

Het speekselmonster wordt thuis door consumenten, eenvoudig verzameld met een testkit op een moment dat het uitkomt. Vervolgens stuurt men dit per post naar het laboratorium in Limmen (Noord-Holland). Op het laboratorium wordt het speeksel onderzocht op aanwezigheid van corona antigeen. Deze test is net zo betrouwbaar als de PCR test. Na ontvangst van het monster op ons laboratorium volgt binnen 24 uur de uitslag. Voor een nog snellere uitslag kan de envelop met het monster afgeleverd worden bij het laboratorium.

De PostYourLab website biedt duidelijke instructies, waarmee de consument binnen een paar minuten eenvoudig een speekselmonster kan verzamelen. Zonder verwijzing van de huisarts en zonder bezoek aan de GGD.

Er wordt gebruik gemaakt van een betrouwbare antigeen test, die reeds op grote schaal wordt toegepast in meerdere Europese landen en Japan. De uitslag van het laboratorium is online te zien op een beveiligde website. De testuitslag is voorzien van een heldere toelichting, waardoor deze goed te begrijpen is.

Voordeel voor bedrijven en instellingen is dat een speekseltest op voorraad gelegd kan worden. Zo kunnen werknemers met klachten zich direct laten testen en kan uitval van personeel beperkt blijven.