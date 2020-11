Kind heeft op schoolplein nu minder ruimte dan scharrelkip

Met schoollunch en beweging minder kinderen met overgewicht’

Meer bewegen op school in combinatie met een schoollunch zou het percentage kinderen met overgewicht flink kunnen laten dalen, meldt het RIVM vandaag. Meer beweging is inderdaad cruciaal. IVN Natuureducatie pleit daarom voor veel meer buitenruimte bij scholen. Op het huidige gemiddelde schoolplein heeft een kind alleen minder beweegruimte dan een scharrelkip. In zo’n intensieve kindhouderij wordt bewegen lastig. Het is daarom hoog tijd dat er wordt geïnvesteerd in de buitenruimte bij onderwijshuisvesting. Op een groen schoolplein gaan kinderen meer en anders bewegen. Ook is het voor docenten veel makkelijker om buitenlessen te geven als ze hiervoor een geschikte ruimte hebben. Dan kunnen ze kinderen bijvoorbeeld laten rennen bij het oplossen van een rekensom. Daarnaast kan een schooltuin, waar kinderen zelf hun zaadje tot slaatje hebben zien groeien, ook een geweldige bijdrage leveren. Want het zelf moestuinieren stimuleert gezond eten. Met een groen schoolplein sla je dus twee vliegen in één klap. Vincent van der Veen is programmamanager Kind & Natuur bij IVN Natuureducatie.

Bron: Vincent van der Veen van IVN Natuureducatie