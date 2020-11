Heb of wil je een PGB voor je zorg, dan moet je “PGB natuurlijk!” van Freke Schoemaker aanschaffen!!

Freke Schoemaker is al vele jaren actief mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner. Tijdens de corona-crisis kreeg ze eindelijk de tijd werk te maken van het boek waarmee ze om al haar waardevolle kennis en tips met een breder publiek kon delen. Ze schreef het boek “PGB natuurlijk – als je zèlf je zorg wilt regelen”

Het boek is het ideale naslagwerk om beter de weg te vinden in het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) in Wlz, Wmo, Jeugdwet en zorgverzekeringswet. Het boek is een aanrader voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met alles rond het PGB. Of je nu cliëntondersteuner, budgethouder, mantelzorgmakelaar, zorgcoach of PGB-specialist bij zorgverzekeraar of zorgkantoor bent, dit boek hoort in je boekenkast.

Het boek is zeer overzichtelijk en je vindt er alle relevante informatie over het PGB bij elkaar. Het boek leest prettig en geeft op elk thema een mooie samenvatting. In de zorg worden veel afkortingen gebruikt en Freke geeft een duidelijke lijst met alle afko’s die je rond het PGB tegenkomt.

De bekende succesvolle ondernemer en geld- en budgetcoach Annemarie van Gaal is ook enthousiast over het boek van Freke. Als ondernemer was haar leven niet altijd rozengeur en maneschijn. Annemarie van Gaal was namelijk ooit alleenstaande moeder zonder werk of geld was een periode in haar leven mantelzorger in een intensief traject. Als succesvol ondernemer, investeerder, columniste, schrijfster en tv-presentatrice heeft Annemarie van Gaal haar financiële zaakjes inmiddels goed voor elkaar. Regelmatig geeft zij advies over geldzaken. Over het boek van Freke zegt Annemarie van Gaal: “De hoogste tijd dat er een praktische, duidelijke en leesbare gids kwam over de ingewikkelde wereld die PGB heet. Dankjewel Freke!”

Waarom moet je PGB natuurlijk! aanschaffen?

Als je het boek hebt gelezen weet je precies welke hulp er is om bij ziekte, lichamelijke of geestelijke beperking, zoveel mogelijk ‘zelfredzaam’ te zijn en te worden. Het persoonsgebonden budget (PGB) is een middel dat in veel gevallen kan worden ingezet om bij een specifieke zorgindicatie zoveel mogelijk zelfredzaam te blijven. Het boek neemt je mee in hoe de wetgeving omtrent zorg in Nederland in elkaar steekt. En de mogelijkheden voor een PGB worden beknopt uitgelegd. Je krijgt antwoord op de vragen:

Wat houdt een PGB in?

Wanneer kom ik in aanmerking voor een PGB?

Hoe je een PGB kunt aanvragen

Waar moet je rekening mee houden als je een PGB hebt of wilt krijgen?

Over Freke Schoemaker

Freke Schoemaker is van mantelzorg­makelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner en helpt particulieren bij het organiseren van zorg en dagbesteding, al dan niet door middel van een PGB. Zij doet dit werk al meer dan veertien jaar. Zij participeert daarnaast in een maatschap voor onafhankelijke cliëntondersteuning in West- en Midden-Brabant en geeft door het hele land geregeld voorlichtingen en trainingen aan zowel zorgprofessionals als mantelzorgers op het gebied van mantelzorgondersteuning, PGB-beheer en zorg in natura.

