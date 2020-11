Verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG

Minister van Ark heeft een lijn aangekondigd voor een verkenning naar de toekomstbestendigheid van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) met een kamerbrief.

Wet beter laten aansluiten op de behoefte in de praktijk

De belangrijkste redenen om de Wet BIG te vernieuwen zijn de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals opkomende technologie, het werken over domeinen heen en het steeds meer werken in team en netwerkverband, meer inzet op collectieve zorg zoals preventie, en de vraag om meer flexibiliteit in het kader van een veranderende zorgvraag. Met behulp van een stuurgroep waarin ActiZ in BOZ (branches in de zorg) participeerde zijn deze ontwikkelingen nader besproken en langs de verschillende uitgangspunten van de Wet BIG gelegd. Onder meer is besproken:

Het doel van de Wet BIG het beschermen van de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen;

de rol van de wet bij het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de BIG geregistreerde beroepen (opleiding, titel en registratie);

de voorbehouden handelingen en het uitvoeren hiervan en de opdracht verstrekken aan functioneel zelfstandigen en niet-zelfstandig bevoegden en de bijbehorende bekwaamheid;

het tuchtrecht dat van toepassing is op alle BIG-geregistreerde beroepen.

Aankondiging nadere onderzoeken

De besprekingen hebben tot de conclusie geleid dat het doel en het wettelijk kader van de Wet BIG volstaan, maar op sommige onderdelen aanpassingen gerechtvaardigd zijn om in te spelen op de eerder genoemde actuele ontwikkelingen. Daarvoor wordt nader onderzoek gedaan naar de voorbehouden handelingen, deskundigheidsbevordering in het kader van herregistratie en de werking van het tuchtrecht.

Lees brief hier.

Bron: ActiZ