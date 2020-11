Meer ondersteuning voor jonge mantelzorgers

Gemeente en PEP Den Haag installeren speciale ambassadeurs

Speciale ambassadeurs gaan de gemeente Den Haag helpen om jonge mantelzorgers beter te bereiken en om het gemeentelijk beleid beter af te stemmen op hun wensen en behoeften. Ook gaan zij professionele organisaties die werken met jongeren, zoals scholen, adviseren over wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn. Daartoe zijn vandaag, op de Dag van de Mantelzorg, 13 jonge mantelzorgambassadeurs officieel geïnstalleerd: Sanjiv, Simran, Laxmie, Harun, Lexie , Anam, Manouk, Jamie Lee, Manpreet, Kishan, Budi, Bella en Esma, zelf allemaal jonge mantelzorgers.

Dat gebeurde tijdens een digitale bijeenkomst onder leiding van Fenna Noordermeer, directeur van PEP Den Haag. Het faciliteren, trainen en begeleiden van deze groep van jonge mantelzorgambassadeurs is ondergebracht bij PEP Den Haag, dat hierbij samenwerkt met de gemeente. Niet alle 13 jonge ambassadeurs konden overigens bij de digitale bijeenkomst aanwezig zijn. Sommigen hadden er door corona zorgtaken in de familie bij, anderen hadden school.

Jonge mantelzorgers zijn jongeren en jongvolwassenen tot en met 24 jaar, die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is, of een psychische aandoening heeft. Deze jonge mantelzorgers hebben extra zorgtaken. Die situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Er zijn in Den Haag ongeveer 14.000 mantelzorgers tussen de 16 en 24 jaar.

“Ook voor jonge mantelzorgers geldt: je kiest er niet voor, het overkomt je. En deze zorg combineren zij met school, studie, sport, en soms een eerste baan. Sommigen zijn al mantelzorger van kinds af aan. Bovendien vinden veel mantelzorgers het vanzelfsprekend wat ze doen, dat maakt ze moeilijk bereikbaar. En jongeren zijn toch al een moeilijk bereikbare doelgroep”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. “Daarom ben ik ontzettend blij met deze jonge mantelzorgambassadeurs. Zij worden de ogen en oren waarmee de gemeente kijkt en luistert naar jonge mantelzorgers. Want eerlijk is eerlijk, steun voor jonge mantelzorgers kan beter in Den Haag. Hartstikke goed dat de ambassadeurs ons nu gaan helpen om die steun te organiseren”.

De eerste adviezen zijn al gegeven: één duidelijk informatiepunt waar jonge mantelzorgers terecht kunnen met vragen, een (digitaal) platform waar jonge mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en een buddy-systeem. “Daar gaan we meteen mee aan de slag”, aldus Kavita Parbhudayal.