Careyn organiseert griepvaccinatie voor medewerkers via bustour

In de week van 9 tot en met 13 november organiseert Careyn een speciale griepvaccinatie bustour. Medewerkers en vrijwilligers kunnen vanwege corona-maatregelen niet op zorglocaties terecht om hun jaarlijkse griepprik te halen, maar in een tourbus die naar verschillende locaties toe komt. De busomgeving is coronaproof gemaakt, waardoor de medewerkers op een veilige manier kunnen worden gevaccineerd.

“Het is voor ons als zorgorganisatie belangrijk dat alle medewerkers, cliënten en bewoners veilig en gezond blijven. De griepvaccinatie levert daar een belangrijke bijdrage aan”, vertelt verzuimspecialist Sylvia Nuis. In de vorige jaren konden medewerkers op de zorglocaties terecht voor de griepprik, maar om COVID-19 besmetting te voorkomen wil Careyn het aantal mensen dat een locatie bezoekt zo veel mogelijk beperken. Dit geldt dus ook voor medewerkers..

De griepvaccinatiecampagne werd vorige jaren aan een externe organisatie uitbesteed, maar wordt dit jaar in eigen beheer gehouden. Nuis: “We zijn op zoek gegaan naar een mobiele coronaproof oplossing, waarbij er voldoende afstand tot elkaar kan worden gehouden. Zo kwamen we op het idee van een tourbus.”

Bushalte Vaccinatiepost

In de bus zijn banken verwijderd zodat er ruimte ontstaat voor drie prikpunten. Aangemelde medewerkers worden uitgenodigd voor een bepaald tijdslot. Bij aankomst moeten ze hun handen bij de ingang ontsmetten en zijn verplicht een mondmasker te dragen. Binnenin de bus is er sprake van eenrichtingsverkeer en de vaccin-medewerkers dragen beschermende kleding. “Voor de bus zijn we bij Koninklijke Beuk Tours uitgekomen. Zij waren direct heel enthousiast en hebben vooral meegedacht in de coronaproof ombouw”, aldus Nuis.

De bus zal van maandag 9 tot en met vrijdag 13 november langs geselecteerde locaties in de regio’s Utrecht-Stad, Utrecht-West, DWO-NWN, Zuid-Hollandse Eilanden en Breda (Jong JGZ-locaties) touren.