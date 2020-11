Koningin Máxima spreekt mantelzorgers in Nederland toe

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 8 september een werkbezoek gebracht aan een aantal mantelzorgers en hun naasten in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. Het bezoek stond in het teken van de impact van de coronamaatregelen op de mantelzorgers, de naasten voor wie zij zorgen en op mantelzorgondersteuners.

Koningin Máxima ging in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht naar cliënten thuis en hielp daar ook hun mantelzorgers en de zorgverleners die mantelzorgondersteuning bieden met onder meer het voorlezen van de krant, samen koffie drinken en praten over de interesses van de cliënten. Aansluitend sprak Koningin Máxima in Ridderkerk met een aantal mantelzorgers, familieleden en mantelzorgondersteuners van de organisatie ZorgMies Nederland over de ondersteuning die wordt geboden, wat de vervangende mantelzorg voor hen betekent en hoe de zorg tijdens de coronacrisis is ingericht.

Mantelzorg omvat alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Om mantelzorgers te ontlasten, kunnen professionals of vrijwilligers de mantelzorgers ondersteunen door de zorg tijdelijk over te nemen. Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de mantelzorg voor kwetsbare mensen en hun omstandigheden veranderd. De zorg gaat waar mogelijk door, waarbij de basisregels rond hygiëne worden gevolgd en het kan voorkomen dat er meer zorg op afstand wordt georganiseerd.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.