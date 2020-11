Vakbond FNV wil één cao voor de hele zorgsector

Vakbond FNV wil dat er één cao en een grotere pot met geld komt voor alle 1 miljoen zorgmedewerkers in Nederland. Dit biedt een beter loopbaanperspectief voor de medewerkers en minder concurrentie tussen zorgbranches onderling. De FNV reageert hiermee op de vandaag verschenen rapporten van de Commissie Werken in de zorg en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, die beiden, in opdracht van het ministerie van VWS, een onderzoek naar het personeelstekort in de zorg deden. Betere arbeidsvoorwaarden, meer zeggenschap en betere samenwerking tussen zorginstellingen, beroepsgroepen en opleidingsinstituten, behoren tot de belangrijkste conclusies van deze onderzoeken. Door tien cao’s samen te voegen tot één denkt de FNV hier al behoorlijk veel schotten mee weg te kunnen nemen.

De hele zorgketen telt mee



‘We willen de cao Ziekenhuizen hierbij als uitgangspunt aanhouden voor de basisafspraken’ zegt Elise Merlijn, die als FNV-bestuurder verantwoordelijk is voor de cao’s ziekenhuizen, UMC’s en GGZ. ‘Het betreft hier bovendien de hele keten van zorg en dus niet alleen de artsen, verzorgenden en verpleegkundigen, want zonder laboranten, ICT’ers, schoonmakers en administratieve ondersteuning, kunnen zij hun werk niet doen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle professionals van onder naar boven mee mogen beslissen over wat zij nodig hebben om goede patiëntenzorg te kunnen bieden.’

Jongeren aantrekken



Het werk in de zorg moet vooral voor jongeren aantrekkelijker worden gemaakt. Er heerst momenteel een enorm tekort aan stageplaatsen, waardoor jongeren vaak direct als volledige kracht worden ingezet en geconfronteerd worden met de chaos in de sector. Binnen twee jaar verlaten veel jongeren de zorgsector, vanwege de hoge werkdruk, het lage loon en een slechte werk-privébalans. Merlijn: ‘Wij beamen dan ook de conclusies uit de rapporten dat de onderkant van de loonschalen naar boven moet en wat ons betreft, geldt dat ook voor de onregelmatigheidstoeslag. In de komende decennia zijn er 700.000 nieuwe zorgprofessionals nodig, dus maak de sector aantrekkelijk, zodat jongeren voor de zorg kiezen en we het huidige personeel kunnen behouden.’

€ 2,25 miljard extra nodig



Uit de onderzoeken blijkt ook dat verzorgden momenteel te weinig verdienen om economisch zelfstandig te zijn. Bert de Haas, FNV-bestuurder voor de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, waar ruim 450.000 mensen werkzaam zijn: ‘Wij vinden ook dat die loonschalen omhoog moeten, maar dat geld moet wel ergens vandaan komen en daar is het Kabinet verantwoordelijk voor. Er moet nu boter bij de vis. De pot met geld moet groter.’ De FNV heeft berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is, bovenop het bestaande budget van de werkgevers. Hiervan is 1,5 miljard voor betere salarissen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en om personeelstekorten aan te pakken.

‘Het Kabinet zegt steeds dat de zorg geen extra geld krijgt, omdat de zorgmedewerkers al bovengemiddelde loonsverhoging zouden hebben gekregen, maar dat is onzin’ zegt De Haas. ‘Voor het jaar 2020 is er inderdaad, na maanden actievoeren, een gemiddelde loonsverhoging afgesproken voor zorgmedewerkers. Maar de sector had wel een enorme inhaalslag te slaan. In 2019 is er behalve voor de GGZ en academische ziekenhuizen, 0% loonsverhoging bijgekomen. In de zeven jaren daarvoor bleef de loonontwikkeling in de zorg gemiddeld 2 tot 3 % per jaar achter op die van de particuliere bedrijven. Eén inhaaljaar maakt de structureel lagere loonontwikkeling van al die jaren daarvoor niet in één keer goed.’

Bron: FNV