BerkelBike maakt hard fietsen met verlamde benen mogelijk op Cybathlon

Paralympische sport en technologie vinden elkaar in de vierjaarlijkse Cybathlon: een evenement dat dit weekend zijn tweede editie beleeft. Dat wordt vanwege de corona-pandemie noodgedwongen een online editie. Eén van zes sporten die onderdeel uitmaakt van de Cybathlon 2020 Global Edition is FES-fietsen. Daarbij worden de verlamde beenspieren van door dwarslaesies getroffen sporters geactiveerd middels Functionele Elektrische Stimulatie. Waar normaal de hersenen de benen aansturen gebeurt dit nu met elektronica. De Nederlandse, Engelse en een Franse ploeg maken bij hun races gebruik van in Nederland ontwikkelde technologie, afkomstig uit Sint-Michielsgestel.

De Cybathlon beleefde in 2016 zijn primeur, voor 4.500 toeschouwers in de SWISS Arena in het Zwitserse Zürich. Dat zou komend weekend óók de locatie zijn van de tweede uitvoering, ware het niet dat corona roet in het eten gooide. Daardoor koos de organisatie ervoor om de sportonderdelen online af te werken, in de landen van de deelnemende teams. Daarbij wordt voor het FES-fietsen dan gebruik gemaakt van hometrainers, waarop de piloot probeert zo snel mogelijk een parcours van 1.200 meter af te leggen. Dat het onderdeel, naast onder meer een exoskelet-race, is toegevoegd is mede te danken aan de Brabantse bewegingswetenschapper Rik Berkelmans (50). Het is hem als enige gelukt om succesvol een FES-fiets te ontwikkelen, die ook op straat gebruikt kan worden. “Wat de Formule 1 is voor de auto-industrie is de Cybathlon voor innovatieve medische hulpmiddelen. Wat we hier verbeteren om een topprestatie te leveren moet uiteindelijk voor alle mensen met een lichamelijke beperking beschikbaar worden”, zo omschrijft hij het spektakel, dat dit jaar dus online plaatsvindt.

Amsterdam én London

Twee van de in totaal negen deelnemende FES-teams worden begeleid door BerkelBike, het in Sint-Michielsgestel gevestigde bedrijf van Berkelmans. Dat zijn het Nederlandse team, van de Vrije Universiteit in Amsterdam, én het Engelse team, afkomstig van het Imperial College in London. Daarnaast rijden twee Franse teams met materiaal van BerkelBike, dat sinds 2003 actief is. De Nederlandse piloot Sander Koomen liep zijn dwarslaesie op tijdens een val in een amateurwielerwedstrijd, zijn Engelse concurrent Johnny Beer Timms tijdens een mislukte achterwaartse salto op een trampoline. Beide mannen hebben al een paar jaar een eigen FES-fiets van BerkelBike. Het Dreamteam van de VU doet voor de eerste keer mee. De Engelse ploeg, die nu onder meer mechanische ondersteuning krijgt van het Mercedes Formule 1-team, eindigde vier jaar geleden als tweede. De software met kunstmatige intelligentie om de beste instellingen te vinden was nog niet op tijd klaar voor deze editie.

Uitzending

Vrijdag 13 en zaterdag 14 november worden de races uitgezonden. De kwalificaties zijn vrijdag te zien tussen 11.38 en 12.24 uur. De finale, met de vier snelste teams, wordt op zaterdag uitgezonden tussen 13.00 en 14.00 uur. De wedstrijden zijn online te volgen via www.cybathlon.com, onder de discipline FES.