Ikazia winnaar Elsevier onderzoek beste ziekenhuizen 2020

Het Ikazia Ziekenhuis mag zich één van de trotse winnaars noemen in het onderzoek ‘Beste ziekenhuizen 2020’. Jaarlijks vergelijkt Elsevier alle ziekenhuizen van Nederland. Ikazia is volgens het onderzoek een van de dertien ziekenhuizen die op de veiligste, effectiefste en meest patiëntgerichte manier zorg levert. Het Rotterdamse ziekenhuis krijgt vier bollen in 2020, de hoogst mogelijke score. Ikazia is het enige ziekenhuis dat in een jaar tijd met drie bollen vooruit is gegaan.

In het jaarlijkse onderzoek zijn 73 ziekenhuizen onderzocht en zijn gegevens gebruikt van 2019. Het oordeel per onderdeel wordt uitgedrukt in bolletjes. ?De bolletjes laten zien hoe een ziekenhuis scoort ten opzichte van het gemiddelde voor alle ziekenhuizen. Eén of twee bolletjes betekent dat het ziekenhuis veel lager of lager scoort dan het landelijk gemiddelde. Drie of vier bolletjes staat voor hoger of veel hoger.



Algemeen directeur de heer Kievit: “We zijn uiterst tevreden met dit resultaat. Het bevestigt de goede kwaliteit en patiëntgerichte zorg waar wij voor staan. Dit wordt mogelijk gemaakt door het vertrouwen van onze patiënten en de inzet van onze medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers, waarvoor allen hartelijk dank.?”