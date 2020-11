Een vrolijke vrijdag de dertiende voor GGD-teststraatmedewerkers door geluksbloem chrysant

Ruim 3.400 medewerkers ontvangen vandaag een boeket chrysanten als blijk van waardering voor hun harde werk tijdens de coronacrisis.

Vrijdag de dertiende blijkt geen pechdag voor GGD teststraatmedewerkers! GGD-medewerkers van de testlocaties in Nederland, ontvangen vandaag een kleurrijk boeket chrysanten. Dit wordt hen aangeboden door Stichting Chryson, het collectief van de Nederlandse chrysantenkwekers en -veredelaars. Met dit gebaar wil Chryson hen bedanken voor hun onuitputtelijke werk tijdens de coronacrisis. De chauffeurs van Lekkerland en VSDV zijn de hele dag druk in de weer om de ruim 3.400 boeketten af te leveren bij de medewerkers.

Stay strong, just like a chrysanthemum

De chrysant staat bekend om haar sterke karakter en is een symbool voor geluk. Een mooi gebaar naar de medewerkers, vindt ook Jan van Ruyven, voorzitter van Stichting Chryson. “Na het nieuws over agressie richting de hardwerkende GGD-medewerkers, vonden wij het tijd voor een positief tegengeluid. Het afnemen van de coronatesten is een essentieel onderdeel om het virus onder controle te krijgen. Als blijk van waardering voor hun werk, wil Stichting Chryson de GGD-medewerkers, die op vrijdag de 13de werken, een hart onder de riem steken met een prachtig boeket chrysanten, één van de sterkste bloemen ter wereld. Samen staan we sterk tegen corona.”

Een prachtig initiatief en een terechte pluim voor onze medewerkers

André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, vindt de verrassingsactie van Chryson enorm leuk. “Onze mensen zijn al maandenlang in touw om zo snel mogelijk bij zoveel mogelijk mensen een betrouwbare test af te nemen. Zo’n onverwachte blijk van waardering is dan zeer welkom”.

Meer informatie over Stichting Chryson, kunt u vinden op www.justchrys.com

GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Meer informatie: ggdghor.nl