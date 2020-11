Eerste Deel-je-zorgtas voor Lien in Loosduinen

Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) heeft vandaag (vrijdag 13 november) de eerste Deel-Je-Zorg-tas overhandigd aan Lien van Alff in Loosduinen. Haagse welzijnsorganisaties hebben in totaal 500 tassen uitgedeeld aan bij hen bekende mantelzorgers.

Lien is mantelzorger voor haar man Jan. Hij lijdt aan ernstige jicht. Daar waar hij 4 jaar geleden nog actief danste, zong en vrijwilligerswerk deed, is dat alles weggevallen. Zij zijn elkaars steun en toeverlaat.

Vandaag is de laatste dag van de Week van de Mantelzorg. Hét moment om alle Haagse mantelzorgers in het zonnetje te zetten. De partners in de stad hadden samen met de gemeente Den Haag een mooi programma samengesteld. Corona heeft helaas veel roet in het eten gegooid. Bijeenkomsten in buurthuizen konden niet doorgaan en ook de wandelingen van Mantelkring zijn uitgesteld tot we weer met meer dan twee mensen tegelijk naar buiten kunnen. De online bijeenkomsten gingen wel door, net als het met gepaste afstand uitdelen van de Deel-Je-Zorg-tassen. Zodra het weer mag, wordt het programma alsnog uitgevoerd.

Kavita Parbhudayal heeft deze boodschap voor al die ruim 100.000 mantelzorgers van Den Haag: “Mantelzorg overkomt je, je kiest er niet voor. Het is heel mooi, maar soms kun je wel een steuntje in de rug gebruiken, zeker in tijden van corona. Daarom: Deel je zorg. Praat erover, geef je grenzen aan en vraag hulp als je dat nodig hebt. Op de website www.denhaagmantelzorg.nl staat veel informatie. En je kunt nog steeds bij de Servicepunten XL terecht, al moet je daar nu wel een afspraak voor maken”.