Whiplashstichting met nieuw bestuur verder in 2021

Nadat er in de afgelopen periode sprake van was dat de Whiplash Stichting Nederland (WSN) zou worden opgeheven, is er toch een bestuur gevonden dat per 1 januari 2021 zal aantreden.

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door twee gedelegeerde bestuursleden van de ME/CVS Stichting Nederland en de vereniging Fibromyalgie En Samenleving F.E.S. Een derde bestuurslid was tot voor kort adviseur van de WSN en zal per direct toetreden tot het huidige bestuur en als enige na 1 januari aanblijven. Daarmee is een soepele overgang per 1 januari gegarandeerd.

De WSN werkt al langere tijd samen met ME/CVS en FES voor onder meer backoffice activiteiten en de drie organisaties delen een bedrijfspand in Hilversum. De drie organisaties blijven zelfstandig, maar waar mogelijk zal wel gezocht worden naar nog verdere samenwerking en mogelijke efficiency-voordelen. Dergelijke samenwerkingen worden ook door de overheid in het kader van onder meer subsidieverstrekking bevorderd.

Het nieuwe bestuur zal kort na zijn aantreden plannen bekendmaken voor de verdere ontwikkeling van de WSN.