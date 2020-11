World Health Organization (WHO) omarmt open source technologieën om zorgmedewerkers te helpen

Red Hat, Inc. kondigt een samenwerking aan met de World Health Organization (WHO), onderdeel van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor de internationale volksgezondheid. De samenwerking heeft als doel een duurzame open source development infrastructuur te realiseren om het Learning Experience Platform (LXP) te creëren voor de WHO Academy, het nieuwe state-of-the-art opleidingscentrum van de organisatie. Bij de samenwerking is gebruikgemaakt van moderne ontwikkelmethoden van de Red Hat Open Innovation Labs, Open Practice Library, en open source technologieën van Red Hat community projecten.

De WHO heeft een schaalbaar, flexibeler DevOps platform gerealiseerd dat helpt met activiteiten zoals het beheren, testen van builds, het analyseren van code en datavisualisatie, om sneller toegang te krijgen tot relevante zorgkennis en misinformatie te verminderen.

Wereldwijde informatiebehoefte

De kennis over COVID-19 neemt bijna dagelijks toe, waardoor zorgmedewerkers op de hoogte moeten blijven van de meest actuele en nauwkeurige informatie. Een snellere overdracht van actuele informatie wordt een cruciale factor en de WHO realiseerde zich dat zij haar digitale capaciteiten moest verbeteren om te kunnen voldoen aan de snel veranderende behoeften van zorgmedewerkers over de hele wereld. De WHO erkende de noodzaak om de verspreiding van de nieuwste kennis en inzichten onder artsen, beleidsmakers en eigen personeel te versnellen door nauw samen te werken met Red Hat om nieuwe werkwijzen te kunnen invoeren.

Snelheid en nauwkeurigheid door een open aanpak

Het nieuwe DevOps-platform van de WHO is erop gericht om op de huidige uitdagingen te kunnen reageren, zoals het bestrijden van misinformatie, maar ook om nieuwe vaardigheden aan te leren om een nieuw learning experience platform op te zetten. De WHO wilde ook de basis te leggen voor een open datamodel dat kan voldoen aan de toekomstige behoeften van zorgmedewerkers, inclusief het aanbieden van meer gepersonaliseerde leermogelijkheden. Tijdens een acht weken durend virtueel programma met Red Hat Open Innovation Labs werkte het WHO-team samen met Red Hat-experts.

Red Hat Open Innovation Labs heeft als doel organisaties te helpen bij het integreren van mensen, methodes en technologie om de flexibiliteit bij het ontwikkelen van software en producten te vergroten, innovatie te bevorderen en interne uitdagingen versneld op te lossen. Als onderdeel van het initiatief heeft het Information Management and Technology team van de WHO een nieuwe agile methodologie ingevoerd , gestroomlijnde productontwikkeling en DevOps-methodes, dit in parallel met de bestaande, meer traditionele projectmanagementbenadering. Deze culturele verschuivingen waren bedoeld om het aanpassingsvermogen aan de veranderende behoeften te vergroten en het WHO DevOps-platform schaalbaarder te maken voor de huidige en toekomstige behoeften. De vaardigheden en tools die zijn voortgekomen uit de samenwerking met Red Hat Open Innovation Labs hebben de basis gelegd voor een leeroplossing die niet gebonden is aan één persoon of technologie. In plaats daarvan heeft het WHO-team nu alle kennis en vaardigheden in huis om het nieuwe platform en de processen in het vervolg zelf te beheren.

Betrek iedereen door digitale integratie

De WHO was vanaf het begin vastbesloten om het platform te bouwen met behulp van open source technologie. In lijn met de principes ervan bevordert open source samenwerking, toegankelijkheid en betaalbaarheid, met name voor lage- en middeninkomenslanden. Het nieuwe LXP wordt volledig uitgevoerd op de open hybride cloudtechnologieën van Red Hat en biedt de WHO daarmee een schaalbaar, flexibel en veiliger platform.

Bron: Red Hat, Inc.