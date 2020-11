Apotheekketen zet stevig in op preventie metaboolsyndroom

Vanaf vandaag biedt BENU een uitgebreide gezondheidscheck aan in ruim 35 apotheken. Deze check geeft mensen direct inzicht in hun gezondheidssituatie. De apotheken dragen zo bij aan de verbetering van een goede gezondheid en leefstijl. Dit past in de nieuwe visie waarmee BENU zich ontwikkelt als gezondheidscoach.

De gezondheidscheck test de gezondheid via vragen en metingen op tien belangrijke onderdelen, waaronder bloeddruk, cholesterol, BMI, buikomtrek en bloedsuikerwaarde. Daarbij is er extra aandacht voor preventie van het metaboolsyndroom. Dit is een combinatie van stofwisselingsklachten die steeds vaker voorkomt in Nederland (inmiddels 3.5 miljoen mensen). Het is een belangrijke veroorzaker van (chronische) welvaartsziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Klanten krijgen na de check een persoonlijk gezondheidsrapport mee en deskundig advies voor een betere leefstijl.

Nederlander steeds ongezonder

Een ongezonde leefstijl is een grote veroorzaker van ziekten (waaronder ook COVID-19). Het metaboolsyndroom is de eerste indicator van verslechterende gezondheid. Overgewicht is veelal het stadium hierna en dat is op haar beurt een belangrijke veroorzaker van diverse ernstige aandoeningen. BENU richt zich bij gezondheidschecks daarom ook op vermindering van het overgewicht, door middel van advies voor een gezonde leefstijl. In Nederland hebben momenteel 7,3 miljoen mensen overgewicht, waarvan 2,0 miljoen mensen met ernstig overgewicht. Als er niet actief aan leefstijlverbetering gedaan wordt, groeit het aantal mensen met overgewicht tot 2040 naar 11,8 miljoen.

Apotheker als gezondheidscoach

De gezondheidscheck is nu beschikbaar in ruim 35 apotheken verspreid over Nederland. Joeri Arkink, apotheker BENU Apotheek Koning & Mooij, Bussum: “Als apotheker wil ik bijdragen aan de gezondheid van mensen. De resultaten uit de testperiode geven aan dat er serieus gezondheidswinst te halen is. 20% van de klanten had het metaboolsyndroom en meer dan de helft had een verhoogd cholesterol.” BENU rolt de nieuwe gezondheidsdienst geleidelijk uit naar meer vestigingen om een landelijke dekking te realiseren.

Gezondheidscheck – hoe werkt het